Zaragoza gana el premio a Ciudad Accesible de la UE, con Valencia como segunda

Archivo - Imagen aérea de una perspectiva de Zaragoza, con el río Ebro y la basílica del Pilar a la derecha - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

BRUSELAS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza ha sido reconocida este viernes con el premio a Ciudad Accesible 2026 que entrega la Comisión Europea, al reconocer sus "destacados esfuerzos para hacer la ciudad accesible para las personas con discapacidad", tanto en cuestiones de urbanismo como de transporte.

Según ha valorado el Ejecutivo europeo, la ciudad adopta un enfoque basado en los derechos y su infraestructura de accesibilidad "se compone de normas municipales integrales de accesibilidad, un plan estratégico claro con objetivos, plazos y presupuesto, y una sólida gobernanza".

De esta forma destacan de la capital aragonesa que cuente con una oficina dedicada a la Accesibilidad y un Consejo de Accesibilidad formal.

"Es líder en garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad, con transporte público, espacios públicos y servicios digitales accesibles", subraya el Ejecutivo europeo en su comunicado. Así, reivindica su red de tranvía "totalmente accesible", las amplias rutas peatonales sin escalones, iniciativas inclusivas en bancos y comercios, y sitios web y aplicaciones certificados como accesibles.

Todo esto contribuye a que Zaragoza sea "una ciudad más accesible e inclusiva para las personas con discapacidad", señala Bruselas que incide en el programa de vivienda inclusiva y accesible con el que Zaragoza promueven la vida independiente y la inclusión social.

VALENCIA RECONOCIDA CON EL SEGUNDO PUESTO

Por otra parte, la Comisión Europea ha destacado en segundo lugar a la ciudad de Valencia por su enfoque de accesibilidad a escala urbana y por integrar la Accesibilidad en su preparación ante emergencias.

De la capital de la Comunidad Valencia, el Ejecutivo europeo pone de relieve que el 96% de las infraestructuras urbanas son accesibles y que su red de autobús y metro es "totalmente accesible". "Las personas con discapacidad trabajan como validadoras de accesibilidad, y las organizaciones prueban sistemáticamente las soluciones antes de su lanzamiento", recalca el comunicado.

Asimismo, la ciudad ha recibido una mención especial por incorporar la accesibilidad en la planificación de emergencias mediante, en particular mediante el diseño de protocolos y simulacros con organizaciones de personas con discapacidad. También destaca la formación para bomberos, policía y personal municipal, y un Sistema de Alerta de Emergencia Inclusivo.

De esta forma ambas ciudades españolas son consideradas las más preparadas en la UE en 2026 para personas con discapacidad y superan a otras urbes finalistas como eran Piacenza, en Italia, Rennes, en Francia, así como la ciudad austriaca de Salzburgo.

Zaragoza sucede así a Viena como capital europea de la accesibilidad y recibirá este reconocimiento en una gala este mismo viernes, coincidiendo con la conferencia por el Día Europeo de las Personas con Discapacidad.

A la 16ª edición del premio se presentaron 51 ciudades con una preselección de 18 candidatas, hasta llegar a las cinco finalistas que fueron seleccionadas por un jurado de la UE.