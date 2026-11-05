La reforma de la ley del menor, el calor en aulas o el acoso escolar, entre los "melones sin abrir" de Change.org

Tienda simbólica de melones. - CHANGE.ORG

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de peticiones ciudadanas Change.org ha abierto este jueves en Madrid una tienda simbólica para recordar a los candidatos a las elecciones del 29 de noviembre algunos de "los melones que tienen pendientes por abrir y resolver" como la lucha contra el acoso escolar, el incremento de psicólogos en la sanidad pública, la prevención del suicidio o el calor en las aulas.

La iniciativa ha albergado decenas de melones reales etiquetados con estas demandas ciudadanas y algunos de sus impulsores han acudido presencialmente para solicitar a los candidatos que les tomen en consideración.

Además, la próxima semana, el equipo de Change.org enviará una caja de melones a las sedes de los principales candidatos a las próximas elecciones.

En las peticiones aún por resolver, destaca la que pide una ley contra el bullying, iniciada por los padres de una niña que suicidó tras sufrir acoso escolar; la de Santiago Casado, un estudiante de 17 años que protesta por las clases a 40 grados o la de María Díaz, una mujer que casi pierde a su hijo en un atragantamiento y pide que la formación en primeros auxilios sea obligatoria en el curriculum escolar.

También ha acudido José Miguel Abraila, quien lanzó una petición por el acceso a la sanidad en la España rural cuando su madre, enferma de cáncer, no recibía la atención que necesitaba en el Hospital del Bierzo (León) por falta de oncólogos; Verónica Carrera, que protesta por el desabastecimiento de la terapia hormonal para paliar los síntomas de la menopausia o Silvia Guerrero que pidió la reforma de la Ley del Menor después de que su hijo de 18 años fuera apuñalado por un chico de 17.

Entre los impulsores de peticiones que lograron sus objetivos gracias a sus recogidas de firmas, han participado Carlos San Juan, que a sus 78 años lideró una lucha para mejorar la atención de los bancos a las personas mayores bajo el lema 'Soy mayor, no idiota', o Patricia Cervera, que "abrió su melón" al volver de urgencias tras un fin de semana en el que sintió que iba a perder a su hija, enferma de anorexia grave. Pidió a la Junta de Andalucía que abriera al menos una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria y logró que se crearan dos unidades.