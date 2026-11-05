El Gobierno dice que trabaja "de manera intensa" en el desmantelamiento de recursos temporales para migrantes de Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, inaugura las Jornadas Confederales de Acción Sindical de UGT, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España) - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el Gobierno trabaja "de manera intensa" en el desmantelamiento de los recursos temporales para migrantes de Ceuta "cuantos antes".

"Ya son más de 15.000 las personas que han retornado a Marruecos y estamos trabajando de manera intensa para que podamos desmantelar estos recursos temporales cuanto antes", ha asegurado Saiz tras mantener una reunión de trabajo, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Así lo ha expresado Saiz en declaraciones a medios, donde ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al resto del personal desplegado, que ha dicho que trabaja con el objetivo de que Ceuta "recobre la normalidad".

De la misma manera, ha asegurado que la ciudad se encuentra "más cerca" de alcanzar la normalidad. Entre los progresos más significativos, ha destacado la liberación y recuperación de espacios públicos como la playa de Benítez y la playa del Trampolín.

En lo referente a los recursos temporales de acogida, Saiz ha subrayado que su implantación resultó "fundamental" para poder articular y gestionar los expedientes de las personas llegadas a la ciudad.