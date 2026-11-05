La Reina reivindica la dignidad frente a la trata y defiende que "las artes escénicas y la cultura sanan"

La Reina ha presidido, junto a los acompañantes de los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la XXX Cumbre Iberoamericana, distintas actividades - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha reivindicado este jueves la dignidad frente a la trata con fines de explotación sexual y ha defendido que "las artes escénicas y la cultura sanan".

"En el marco de la 30 Cumbre Iberoamericana, anoche Andrés Alamand, el Secretario General, hablaba de la zona de convergencia y de cooperación, y hemos pensado que donde convergemos es en algo que a lo que luego se refirió el Rey anoche en la inauguración: el respeto a la dignidad de las personas, así que pensamos que había dos asuntos que tienen mucho que ver con la dignidad. El primero, precisamente porque la degrada y la vulnera, es el delito de trata con fines de explotación sexual", ha asegurado la Reina en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el Palacio Real de El Pardo, en Madrid.

La jornada ha estado centrada en la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión social de las personas con discapacidad a través de las artes.

A su llegada, la Reina ha sido recibida por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y por la esposa del secretario general iberoamericano, Marcela Cubillos Sigall, en una reunión que ha reunido a cónyuges y representantes de mandatarios iberoamericanos y de las Naciones Unidas.

Durante la apertura del acto, Doña Letizia ha recordado las palabras de la jornada inaugural sobre la zona de convergencia iberoamericana para situar la dignidad humana en el centro del debate. En cuanto al segundo asunto comentado por la Reina, ha señalado que es la cultura inclusiva, "la transformación de esa mirada hacia el mundo de la discapacidad y de la diversidad funcional y de cómo el arte, las artes escénicas y la cultura sanan".

La primera parte de la jornada ha consistido en una mesa redonda focalizada en la lucha contra la trata y la explotación sexual, moderada por el periodista Carlos Franganillo. El panel ha contado con las intervenciones de la fiscal especializada de Paraguay, Teresa Martínez; la directora de la Asociación para la Prevención, Reintegración y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora; y la directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia, Janet Rodríguez.

En segundo lugar, y con el objetivo de poner en valor la cultura como herramienta de inclusión de personas con discapacidad, han tenido lugar dos representaciones por compañías de artes escénicas que ya han desarrollado proyectos culturales en países iberoamericanos.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'. Reunirá a los líderes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana. Es la cuarta Cumbre Iberoamericana que organiza España tras la de Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012). España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) en la Cumbre de Cuenca (Ecuador) de 2024.