El 98% de las familias españolas supervisan las compras 'online' de sus hijos adolescentes, según Fad Juventud y Amazon

Casi todas las familias españolas supervisan las compras 'online' de sus hijos adolescentes, según Fad Juventud y Amazon. - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 98,1% de las familias españolas supervisan las compras 'online' de sus hijos adolescentes a través de distintos mecanismos. De entre ellos, el 44,15% prefieren revisar y supervisar lo que compran por Internet; y un porcentaje similar --el 42,59%-- optan por no permitirles hacer compras 'online' sin autorización previa.

Estas son algunas de las conclusiones de 'Consumo online en familia', el estudio presentado este martes por Fad Juventud y Amazon. La investigación, elaborada a través de encuentas 'online' a 1.032 padres y madres de España, examina el consumo 'online' y los hábitos de compra en familias españolas con adolescentes de 12 a 17 años.

De media, los progenitores apuntan a que su grado de responsabilidad en el consumo es de 7,1 (casi un punto por encima que el de sus hijos, que cifran en 6,2). En el marco del estudio, nueve de cada diez (92,7%) afirman que asesoran a los jóvenes para que no malgasten su dinero.

Un porcentaje similar (90,1%) indica que les conciencian sobre la necesidad de su aprobación si quieren comprar algo por un importe elevado. Una cantidad algo menor (84,1%) dice que les inculcan la comunicación en la familia para que les cuenten en qué y cómo gastan su dinero.

"La voluntad educativa en cuanto al consumo responsable está muy extendida, hay voluntad de que los hijos e hijas consuman de manera responsable en el entorno digital", ha resumido el investigador en el Centro Reina Sofía de Fad Juventud, Pedro Fernández de Castro.

En total, un 93,4% de los adolescentes afirma haber comprado en una tienda física al menos una vez en el último año. Frente a ello, un 62,7% dice haberlo hecho 'online'. En lo que se refiere al canal 'online', el estudio destaca que ocho de cada diez progenitores (82,6%) ha realizado compras 'online' a petición explícita de sus hijos.

Sobre todo, han adquirido ropa y calzado (53,5%), videojuegos y productos digitales (25,1%) y electrónica (21,2%). Las principales razones citadas para hacerlo han sido la responsabilidad parental (42,7%), el hecho de que los hijos carecen de métodos de pago válidos (35,2%) y que son demasiado jóvenes para comprar de forma independiente (23,9%).

De Castro ha resaltado las diferencias de género en este aspecto: las madres tienden a comprar más ropa y calzado para sus hijos que los padres (59,7% vs. 48%), mientras que los padres suelen adquirir con más frecuencia productos electrónicos (27,3% vs. 14%).

Al margen de ello, el estudio resalta que las preocupaciones más significativas de los progenitores con respecto a la seguridad 'online' de sus hijos son: el ciberacoso (el 76,9%), el acoso sexual 'online' (76,7%), el contacto con adultos desconocidos (76,2%), el fraude y estafas 'online' (62,3%) y el robo de datos bancarios y personales (57,1%).

Como respuesta, casi nueve de cada diez familias (87,4%) han establecido normas claras en el hogar sobre el comportamiento 'online', mientras que el 58,7% utiliza controles parentales en dispositivos y plataformas.

EL CONSUMO 'ONLINE' DE LOS ADOLESCENTES, "RESPONSABILIDAD DE TODOS"

La directora general de FAD, Beatriz Martín Padura, ha celebrado que el estudio demuestre que las familias no estén solamente "supervisando" el consumo 'online' de sus hijos, sino que además "están utilizando ese momento para educar sobre valores" y consumo "responsable".

Aún así, ha puesto también el foco sobre las diferencias de género en algunos aspecto, como el hecho de que se le dé "más autonomía" a los hijos que las hijas. "En pequeñas cositas volvemos a mantener estereotipos que no nos gustaría que se quedaran ahí porque van calando", ha advertido.

Por su parte, la directora de consumo de Amazon, Ana Sánchez Jáuregui, ha puesto en valor que la investigación muestre que el comercio electrónico es un entorno "muy controlado". En este aspecto, ha destacado el trabajo conjunto entre la "supervisión" de las familias y las "herramientas de acompañamiento" que ofrece, por ejemplo, Amazon, donde "no se puede poner publicidad a cualquier cosa" y hay "productos restringidos".

Además, la docente de 'marketing online' María Lázaro ha destacado que lo "principal" del debate es la educación y los valores que se les inculca a los menores. "No hay una edad para empezar a educar en un consumo responsable de la tecnología", ha recalcado.

Más allá de ello, ha subrayado que la educación sobre el consumo 'online' tiene que ser una "responsabilidad" compartida entre todos entre las familias, que son "el primer punto de contacto" de los jóvenes con la tecnología; los colegios, donde "no se trata de meter tecnología", sino "aprender a usarla"; la administración y las compañías 'online'.