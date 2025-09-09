Aldeas Infantiles reclama educación emocional y más recursos de salud mental para la prevención del suicidio juvenil

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS reclama educación emocional y más recursos de salud mental para prevenir el suicidio adolescente y juvenil. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este miércoles 10 de septiembre, Aldeas Infantiles SOS hace hincapié en que la implantación de la educación emocional en Educación Infantil, Primaria y Secundaria es decisiva para la prevención del suicidio.

"La educación emocional es prevención primaria: ayuda a poner nombre a lo que duele, a pedir ayuda y a resolver conflictos sin violencia contra los demás o contra uno mismo", ha subrayado la ONG.

Pero para que los centros educativos sean espacios protectores, Aldeas recuerda la necesidad de ofrecer formación continua al profesorado, disponer de protocolos claros de actuación y contar con equipos de orientación reforzados, así como con redes de apoyo especializadas que acompañen a los centros cuando se detecten señales de riesgo.

La organización de infancia reclama más recursos de salud mental orientados a la adolescencia y la juventud: incrementar el número de profesionales, reducir los tiempos de espera, crear dispositivos de atención psicológica especializada, ofrecer apoyo a las familias y una estrategia estable y coordinada de prevención en todo el territorio.

En el ámbito familiar, Aldeas Infantiles SOS explica que construir un entorno de confianza es un factor de protección clave. "Escuchar sin juzgar ni restar importancia a lo que sienten nuestros hijos e hijas y estar disponibles para conversar resulta esencial".

Según la organización, es preciso atender a señales de advertencia como el aislamiento de amistades o de la familia, cambios marcados en el sueño o el apetito, oscilaciones intensas del estado de ánimo o pérdida de interés por actividades que antes disfrutaban. Asimismo, se debe estar "muy alerta ante conductas imprudentes o autolesivas, un incremento del consumo de alcohol u otras sustancias, comentarios de desesperanza o de "ser una carga", o gestos de despedida inusuales, como regalar pertenencias.

Por último, Aldeas Infantiles considera que los medios de comunicación también forman parte de la red de prevención. "Informar con rigor y sensibilidad, evitar dar detalles sobre métodos o lugares, no romantizar ni repetir de forma insistente casos de personas famosas, consultar a especialistas, visibilizar recursos de ayuda y formar a periodistas en el tratamiento adecuado del suicidio son medidas que reducen el riesgo de imitación y contribuyen a la protección social", ha añadido la organización.