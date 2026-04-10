Aldeas Infantiles SOS instala una cabina telefónica para reivindicar que los hermanos en acogimiento crezcan juntos

Una persona dentro de la cabina telefónica de Aldeas Infantiles SOS durante una acción-protesta, en el Centro de ocio Caleido. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado este viernes, a través de una acción de calle en Madrid, "medidas urgentes" para asegurar que los niños, niñas y adolescentes tutelados puedan permanecer junto a sus hermanos, con motivo del Día de los Hermanos, que se celebra este viernes 10 de abril.

La acción ha tenido lugar en el centro de ocio Caleido (Madrid) y bajo el título #SiempreJuntos, ha invitado a los viandantes a participar en una experiencia inmersiva para conectar con la realidad de los hermanos y hermanas en acogimiento que crecen separados.

Para ello, han instalado una cabina telefónica tradicional, recuperada especialmente para esta ocasión, en la que al descolgar el teléfono se escucha la voz de una niña que representa a los niños, niñas y adolescentes en acogida que están separados de sus hermanos.

"Cuando los padres están ausentes, los hermanos son esenciales y pueden ayudar a disminuir el trauma sufrido por el niño al ser separado de sus progenitores", asegura el presidente de Aldeas Infantiles SOS España, Pedro Puig, en el informe 'Hermanos en acogimiento. Derecho a crecer siempre juntos', publicado esta semana por la ONG y consultado por Europa Press.

El informe recuerda que, en España, más de 55.000 niños, niñas y adolescentes crecen en el sistema de protección, el 55% en centros residenciales y el 45% en acogimiento familiar. De estos últimos, señala que el 64% vive con algún miembro de su familia extensa, abuelos y tíos por lo general, y el resto con familias no emparentadas. Todos ellos, según precisa, han perdido el cuidado parental, pero muchos, además, están separados de sus hermanos.

La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que los hermanos con una medida de protección deben permanecer juntos siempre que esto no sea contrario a su interés superior. Esta disposición está respaldada por la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, según apunta la ONG.

Si bien, lamenta que, en la práctica, "múltiples factores" dificultan la acogida conjunta de hermanos, entre ellos, "la falta de familias de acogida que puedan recibir a grupos de hermanos, la diferencia de edad entre ellos o la existencia de necesidades especiales".

Por ello, la ONG pide medidas concretas para garantizar que los hermanos permanezcan juntos, entre ellas, "recursos financieros y humanos para facilitar el acogimiento de grupos de hermanos y hermanas", y para "trabajar la relación entre ellos" durante el tiempo que dure la medida de protección.

Asimismo, exige que se tenga en cuenta la opinión de los hermanos al adoptar la forma más adecuada de acogimiento, en el marco de un "proceso participativo", y garantizando su derecho a mantener el contacto en aquellos casos en que no puedan crecer juntos porque así lo determine su interés superior.