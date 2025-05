ASEAF alerta de que 1.200 niños de menos de 6 años viven en centros en España: "No me digáis que esto no es alarmante"

Critica que "muchas de ellas" se enfrentan "a trabas burocráticas, a la falta de recursos o de apoyo, o a una legislación obsoleta"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), Pedro Pérez, ha alertado sobre la situación del acogimiento familiar en España, donde 17.000 niños, niñas y adolescentes están a la espera de una familia que les acoja y 1.200 niños de menos de 6 años viven en centros residenciales.

"No me digáis que esto no es alarmante", ha manifestado Pedro Pérez durante la inauguración de la Jornada parlamentaria que ha acogido este viernes el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar, que se celebra este 31 de mayo.

Pérez ha destacado que, según los últimos datos del Ministerio de Juventud e Infancia, a 31 de diciembre de 2023, en España hay 18.000 niños "creciendo en acogimiento familiar", y ha mostrado su preocupación por el hecho de que 1.200 niños menores de 6 años vivan en acogimiento residencial (594 niños y niñas de 0 a 3 años y 606 de 4 a 6 años), lo que ha calificado de "alarmante y preocupante".

En este sentido, el representante de ASEAF ha señalado que "si bien el acogimiento familiar sigue siendo la medida más frecuente", las asociaciones están observando "con preocupación cómo esta medida de protección va disminuyendo paulatinamente frente al acogimiento residencial".

"Este dato, además, contrasta con la legislación vigente que establece que el acogimiento familiar debe prevalecer en todo momento, especialmente en los menores de 6 años", ha subrayado.

Además, ha afirmado que "todo apunta" a que "el Gobierno y las comunidades autónomas no van a poder cumplir el compromiso adquirido para que todos los niños y las niñas que están en el sistema de protección vivan en familias de acogida". "Ojalá me equivoque y consigamos entre todos que esos 1.200 niños y niñas tengan un hogar, una familia acogedora", ha añadido.

Según el presidente de ASEAF, en 2023 un total de "3.241 familias se interesaron en acoger a un niño, una niña o un adolescente en el sistema de protección", pero "muchas de ellas se enfrentaron a trabas burocráticas, a la falta de recursos o de apoyo, o a una legislación obsoleta que no contempla, en numerosas ocasiones, el interés superior del menor, que es el que, sobre todo, debería importar".

EXCLUIDOS DEL SISTEMA DE COTIZACIÓN

Pedro Pérez se ha referido también a la situación de "los cientos de familias que se dedican exclusivamente al cuidado de niños y niñas y que quedan excluidos del sistema de cotización, lo que desincentiva la participación de las familias".

Por todo ello, ASEAF solicita a las administraciones públicas que adopten "medidas urgentes" para revertir estas situaciones y que "pongan todas las facilidades a las personas para conseguir que todos los niños, todas las niñas y adolescentes que hay en España crezcan en un entorno familiar".

No obstante, Pérez ha concluido su intervención con "un mensaje de esperanza", ya que "cada vez más familias" están dispuestas a "abrirles las puertas de su hogar a estos chicos y chicas".