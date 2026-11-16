El Consejo General de Ingeniería Informática exige a TikTok retirar "de inmediato" los presuntos casos de abuso infantil

Archivo - Símbolo de TikTok. - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Ingeniería Informática ha exigido a TikTok que retire "de inmediato y en origen" el material denunciado por Maldita.es con presuntos casos de abuso sexual infantil, que adopte medidas para impedir que vuelva a difundirse y colabore plenamente con la Fiscalía para preservar las pruebas e identificar a los responsables.

El pasado lunes, Maldita.es publicó una investigación en la que asegura haber identificado más de mil vídeos de TikTok con material de abuso sexual infantil con 48 millones de visualizaciones acumuladas.

El Consejo reclama que TikTok revise de inmediato cómo atiende los avisos y qué papel tienen su buscador y sus recomendaciones en la difusión de estos contenidos y pide que las correcciones se verifiquen "de forma independiente", con datos sobre los tiempos de retirada, la reaparición de copias y el alcance del material a través de las recomendaciones.

Además, pide a la Comisión Europea que examine la actuación de la plataforma en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

"Un bloqueo en España solo sería un parche temporal, limitado al acceso desde nuestro país. TikTok debe aplicar estas medidas en todos los países donde opera. Cada nueva difusión del material prolonga el daño a las víctimas", ha señalado el presidente del CCII, Fernando Suárez.

Asimismo, el Consejo considera urgente "un acuerdo político que complete la habilitación legal de la CNMC como coordinador español de servicios digitales". Según ha señalado, entre las facultades pendientes está la de "acreditar a los alertadores fiables, entidades especializadas cuyos avisos sobre contenidos ilícitos deben tramitarse con prioridad", conforme al artículo 22 de la Ley de Servicios Digitales.

Al mismo tiempo, ha subrayado que el interés superior del menor debe guiar todas las decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes y ha apuntado que "la protección frente al abuso y el ejercicio de esos derechos deben orientar el diseño y la supervisión de las plataformas digitales".

115 MINUTOS DIARIOS EN LA RED SOCIAL

Por su parte, Qustodio, empresa especializada en el desarrollo de soluciones de seguridad y bienestar digital para familias, ha advertido de que la protección de los menores en Internet y redes sociales "no puede recaer exclusivamente en las familias" y ha reclamado que las compañías cuenten "con sistemas eficaces de detección, moderación y retirada rápida de contenidos ilícitos".

Según datos de la propia compañía, el último año los menores españoles que utilizaron TikTok dedicaron "una media de 115 minutos diarios a la plataforma".

En este sentido, ha insistido en la necesidad de crear entornos digitales seguros, "a través de una mayor transparencia, mecanismos de prevención eficaces y una colaboración estrecha con las autoridades competentes", y de proporcionar herramientas y conocimientos a los niños, niñas y adolescentes.

La psicóloga experta de Qustodio Gloria R. Ben, ha señalado que la prevención y la educación digital desde edades tempranas resultan fundamentales. "No debemos esperar a que un menor se encuentre ante una situación de peligro para abordar los riesgos de Internet. Es necesario enseñarles a identificar comportamientos y situaciones de riesgo, establecer límites y desarrollar un pensamiento crítico que les permita tomar decisiones seguras", ha subrayado.