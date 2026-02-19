Igualdad eleva a nueve los crímenes machistas y confirma la primera menor asesinada por violencia vicaria en 2026

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a nueve las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.352 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el primer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 66 desde 2013.

En concreto, ha informado que se trata de dos crímenes machistas, en Castellón y Madrid. En el primero, la víctima es una mujer de 48 años, presuntamente asesinada por su excónyuge en Xilxes (Castellón) este martes. Tenía una hija menor de edad, presuntamente asesinada por violencia vicaria por su padre en el mismo suceso.

En cuanto al crimen machista de Madrid, la víctima es una mujer de 36 años, presuntamente asesinada por su expareja este miércoles. Tenía una hija menor de edad y un hijo mayor de edad, fruto de otra relación.

Tanto en el caso de Castellón como en el de Madrid, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. De la misma manera, Igualdad apunta que el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España ha ascendido a seis en 2026 y a 510 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado los crímenes en un mensaje en la red social X, en el que ha pedido un "rearme" contra el "machismo extremo". "No hay palabras para expresar este dolor, con tres vidas arrebatadas: Petronila, María José y su hija Noemí Antonia, de solo 12 años. No son cifras, son vidas. Como sociedad debemos rearmarnos contra este machismo extremo y aislar a los violentos. Mi cariño y más sentido pésame", ha asegurado.

CUATRO ASESINATOS MACHISTAS EN ESTA SEMANA

En total, el Ministerio de Igualdad ha confirmado tres crímenes machistas esta semana (dos en Castellón y uno en Madrid), con tres mujeres y una menor de edad asesinadas.

Por comunidades, Andalucía cuenta, hasta la fecha, con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género este año, con tres. El año pasado cerró con 14 casos y, precisamente, desde el Ministerio han mostrado preocupación por la situación de la comunidad. Le siguen este 2026 la Comunidad Valenciana, con dos, y Canarias, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia, con uno.

Según se desprende de la estadística del Ministerio de Igualdad, de las nueve víctimas, seis eran españolas (66,3%), misma cifra que en el caso de los presuntos agresores. Asimismo, revela que en seis de los asesinatos machistas de este año había denuncias interpuestas, en cinco por la propia víctima y en uno por otros.