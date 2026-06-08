¿Cuándo deja de ser una broma?: Cómo ayudar a las familias a detectar dinámicas de exclusión

Archivo - Imagen de unos adolescentes usando el teléfono móvil. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud y BBVA han lanzado un nuevo videotutorial dentro del proyecto 'Educación Conectada', una iniciativa que busca acompañar a familias y agentes educativos en los retos que plantea el entorno digital y social de adolescentes y jóvenes.

En esta ocasión, se pone el foco en una cuestión aparentemente cotidiana, pero con gran impacto en la convivencia: cuándo una broma deja de serlo y empieza a generar malestar, exclusión o daño, como han dado a conocer los impulsores de la iniciativa.

Así, el videotutorial aborda cómo determinados comentarios, motes, memes o bromas pueden reforzar dinámicas de humillación o acoso, tanto en espacios presenciales como online. A través de ejemplos cercanos y situaciones habituales, el vídeo invita a reflexionar sobre el papel del grupo, la importancia de la empatía y la necesidad de enseñar a detectar límites en las relaciones cotidianas.

Además, el videotutorial ofrece herramientas prácticas para que madres y padres puedan abrir conversaciones en casa sobre respeto, convivencia y uso responsable del humor, aprovechando situaciones del día a día como series, vídeos o conversaciones en redes sociales. El recurso insiste en la importancia de crear espacios de confianza donde adolescentes y jóvenes puedan compartir lo que viven sin miedo a sentirse juzgados.

Un 33,7% de las personas jóvenes siente una alta preocupación por recibir violencia física y un 31,3% teme sufrir acoso en su centro de estudios o trabajo, según el Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar 2025 de Fad Juventud.

"Muchas situaciones de exclusión o violencia empiezan normalizándose a través de pequeñas bromas o comentarios que parecen inofensivos. Ayudar a las familias a detectar estas dinámicas y generar conversaciones cotidianas sobre empatía y respeto es fundamental para prevenir formas de acoso, también en los entornos digitales", señala la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura.

Para la directora de Negocio Responsable de BBVA en España, Teresa Madrigal Valera, "este nuevo videotutorial ofrece a las familias recursos prácticos para fomentar la empatía, el diálogo y la convivencia, ayudando a identificar situaciones que pueden parecer normales, pero que tienen un impacto real en quienes las viven".

'Educación Conectad'a es una iniciativa impulsada por Fad Juventud y BBVA que nació con el objetivo de acompañar a familias, docentes y estudiantes en los desafíos educativos y digitales del presente. A lo largo de los últimos años, el proyecto ha evolucionado para adaptarse a los nuevos retos sociales y tecnológicos que afectan a adolescentes y jóvenes, ampliando sus contenidos y recursos formativos.

Actualmente, 'Educación Conectada' pone el foco en el desarrollo de competencias clave para el futuro, como el pensamiento crítico, el aprendizaje continuo, la curiosidad o el uso ético de la tecnología. El proyecto busca promover una educación más inclusiva, conectada y preparada para afrontar los cambios y desafíos de un entorno cada vez más complejo y digital.