El Defensor del Pueblo recibe quejas por "dificultades" de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entrega el Informe anual 2025 de la institución a la presidenta del Congreso Francina Armengol, en el Congreso, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha recibido quejas por "dificultades" de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria, al necesitar un previo reconocimiento de la madre como víctima para que puedan acceder al sistema.

Así se desprende del Informe Anual de la actividad del 2025 de la institución, que este martes ha entregado el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

En el documento, consultado por Europa Press, el Defensor del Pueblo destaca que la cuestión de la violencia vicaria es "un motivo de preocupación" para la institución, "en el que ha insistido a lo largo de los años".

Precisamente, en 2024 presentó un informe monográfico al respecto (Violencia vicaria de género. Las otras víctimas), que incluía una serie de recomendaciones a distintas administraciones. En esta línea, indica que buena parte de estas se recogen en el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2025.

En este sentido, la institución ha recibido quejas de "dificultades" de acreditación para menores víctimas de violencia vicaria de género, ya que necesitan un previo reconocimiento de la madre como víctima para que puedan acceder al sistema.

En esta línea, el Defensor del Pueblo aboga por la acreditación de menores víctimas de violencia vicaria, "de manera que las comunidades autónomas puedan tener un procedimiento normalizado que garantice el acceso a sus derechos".

Igualmente, aborda la protección de los menores frente a la violencia vicaria de género y frente a la violencia sexual y avisa de que "cuando no hay investigación suficiente, la propia denuncia pone doblemente en riesgo a los menores, ya que, aun habiendo denunciado, siguen obligados a convivir con sus agresores, que son familiares cercanos, o sus propios padres".

FORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

A su juicio, resulta "necesario" que la policía, los fiscales y los jueces instructores tengan la formación y las herramientas de investigación necesarias para perseguir este tipo de delitos, que, según agrega, suelen presentar altas tasas de reincidencia y de sobreseimientos.

Del mismo modo, informa que, recientemente, el Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se regule "debidamente" el derecho de las víctimas a la investigación "suficiente" del delito y a la motivación "suficiente" de la decisión judicial de archivo o sobreseimiento, especialmente cuando se trate de víctimas menores.

También solicitó que se refuercen los medios con los que cuentan las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia o la sección de violencia sobre la mujer de los nuevos tribunales de instancia para que puedan asumir la instrucción de los delitos contra menores "con todas las garantías".