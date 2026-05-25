'Derecho a imaginar', la campaña de Nuevo Futuro que reivindica la imaginación como derecho fundamental de los niños

Cartel de la campaña 'Derecho a Imaginar' de Nuevo Futuro. - NUEVO FUTURO.

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nuevo Futuro ha presentado este lunes la campaña 'Por el derecho a imaginar', una iniciativa que pone el foco en una "realidad invisible" como la de "miles de niños que crecen en contextos de máxima vulnerabilidad donde imaginar su futuro no siempre es posible".

La campaña nace con el objetivo de reivindicar la imaginación como un derecho fundamental que condiciona el desarrollo personal de la infancia, las oportunidades y la capacidad de construir un proyecto de vida. En este sentido, Nuevo Futuro "plantea una reflexión colectiva sobre la corresponsabilidad de instituciones, empresas y ciudadanía en torno a la infancia en protección".

"Desde 1968, seguimos entendiendo el hogar como un espacio de protección y reparación, de cuidado emocional y desarrollo integral de cada niño . Pero también es el punto de partida hacia la autonomía", ha señalado la presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz.

En un acto de presentación, que ha tenido lugar en CaixaForum Madrid, Nuevo Futuro ha aportado también su Memoria Anual 2025, que recoge los principales datos de actividad e impacto. Durante 2025, la Asociación Nuevo Futuro ha acompañado a 2.086 niños a través de 132 hogares y centros en España, Perú, Colombia, Portugal y Santo Tomé y Príncipe. Esta cifra supone un incremento de alrededor del 5% respecto a 2024.

En este sentido, la directora general de Nuevo Futuro, Miriam Poole Quintana, ha destacado el impacto del trabajo diario de la organización. "En 2025 hemos seguido avanzando en programas clave como la prevención de conductas de riesgo, el acogimiento familiar, la atención psicosocial o el acompañamiento a la emancipación, reforzando un modelo que no solo protege, sino que abre oportunidades reales de desarrollo y autonomía", ha argumentado la directora general de la organización que ha destacado el apoyo de "700 trabajadores y 2.500 voluntarios en toda España".

El modelo de Nuevo Futuro se caracteriza por ofrecer pequeños hogares a los niños que llegan al sistema de protección para que puedan encontrar un "ambiente cálido, cercano y positivo". En estos hogares, integrados en la comunidad, se crean espacios de protección, convivencia y reparación emocional, diseñados para ofrecer a cada niño y niña un entorno seguro, afectivo y estructurado que favorezca el desarrollo pleno de la infancia y adolescencia y, siempre que sea posible, una incorporación familiar segura y positiva.

Desde 2013, otro de los pilares del trabajo de Nuevo Futuro es el acompañamiento a la emancipación de los jóvenes que, al cumplir los 18 años, deben abandonar el sistema de protección.

Sánchez Errázuriz explica que este acompañamiento no finaliza cuando los jóvenes alcanzan la mayoría de edad y "a través de los programas de emancipación, se continúa caminando a su lado de estos jóvenes en su transición a la vida adulta, apoyándoles en la construcción de su estabilidad personal, formativa y laboral".

Con la campaña 'Por el derecho a imaginar', Nuevo Futuro busca garantizar un entorno seguro, pero considera que esto sólo es el principio, y es necesario ofrecer oportunidades para imaginar y construir un futuro. "Porque proteger a la infancia no es únicamente una responsabilidad institucional, sino un compromiso compartido como sociedad", ha señalado la directora general.

Por ello, desde Nuevo Futuro se ha invitado a empresas, entidades y personas comprometidas a sumarse activamente a esta misión, impulsando alianzas, recursos y oportunidades.