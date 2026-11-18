Campaña 'Desconeca la violencia' de Fad Juventud. - FAD JUVENTUD

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

FAD Juventud ha lanzado 'Desconecta la ciberciolencia', una campaña para ayudar a reconocer las violencias digitales que afectan al 57% de los jóvenes. Con el mensaje 'Esto tiene un nombre, y es ciberviolencia', la iniciativa pretende sensibilizar sobre una burla compartida en un grupo de WhatsApp, una imagen difundida sin consentimiento, la exigencia de conocer las contraseñas de la pareja o la exclusión deliberada de una conversación digital.

"Son situaciones que pueden llegar a interpretarse como bromas o dinámicas habituales de las relaciones en Internet, pero que constituyen distintas formas de ciberviolencia y pueden tener consecuencias importantes para quienes las sufren", ha recordado la entidad.

La campaña, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, pone el foco en los diferentes papeles que pueden adoptar adolescentes y jóvenes ante la ciberviolencia --víctimas, quienes la ejercen y quienes la presencian-- y recuerda que el silencio, la normalización y la falta de apoyo también influyen en estas situaciones.

La organización ha recordado que la violencia digital forma parte de la realidad cotidiana de adolescentes y jóvenes, aunque no siempre se identifica como tal. Según FAD, el 57% de jóvenes de entre 15 y 29 años ha sufrido alguna forma de ciberviolencia durante el último año, un porcentaje que asciende al 69% entre adolescentes de 15 a 19 años. Además, el 51% ha presenciado situaciones de violencia digital dirigidas a personas de su entorno cercano y el 26% reconoce haber ejercido alguna conducta agresiva en internet o redes sociales.

Sin embargo, la elevada presencia de estas conductas no siempre se corresponde con su reconocimiento como formas de violencia. El 29% de las víctimas no llevó a cabo ninguna acción para afrontar las agresiones sufridas, en ocasiones porque consideraba que lo ocurrido no era suficientemente grave o que formaba parte de las dinámicas habituales de internet. Esta normalización dificulta la identificación de situaciones de riesgo y puede contribuir a que determinadas conductas se mantengan o se reproduzcan.

"Tenemos que dejar de considerar que determinadas conductas son menos graves simplemente porque ocurren a través de una pantalla. Detrás de cada comentario humillante, de cada situación de control o de cada imagen compartida sin consentimiento hay personas que pueden estar sufriendo", ha argumentado la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, para quien resulta "fundamental que adolescentes y jóvenes aprendan a reconocer estas violencias".

EJES DE LA CAMPAÑA

Uno de los principales ejes de 'Desconecta la ciberviolencia' es abordar las situaciones de violencia digital desde los diferentes papeles que pueden ocupar adolescentes y jóvenes, reconociendo que una misma persona puede verse implicada de distintas maneras.

En el caso de quienes sufren ciberviolencia, la campaña pone el acento en la importancia de reconocer las señales de alerta, evitar la culpabilización y facilitar espacios seguros donde pedir ayuda. Sentimientos de vergüenza, aislamiento, miedo a utilizar dispositivos o cambios en el comportamiento pueden ser algunas de las manifestaciones de estas experiencias.

Para Fad Juventud, cuando son adolescentes o jóvenes quienes ejercen la violencia, el objetivo es favorecer la toma de conciencia sobre el daño causado y promover la responsabilidad sobre sus propias acciones. Justificaciones como "solo era una broma" o "no es para tanto" pueden contribuir a minimizar comportamientos que afectan al bienestar y a las relaciones personales de otras personas.

La campaña también presta especial atención a quienes presencian estas situaciones. Compartir contenidos humillantes, reaccionar a publicaciones ofensivas o permanecer en silencio ante una agresión pueden contribuir a reforzar determinadas dinámicas de violencia. Frente a ello, Fad Juventud apuesta por "fomentar una actitud activa, basada en la empatía, el apoyo a quienes sufren las agresiones y la búsqueda de ayuda cuando sea necesario".

Fad Juventud ha colaborado para esta campaña con Literal (@literal247), que ha elaborado una serie de nueve vídeos sobre conductas que, pese a ser formas de violencia digital, pueden pasar desapercibidas o interpretarse como comportamientos normales en internet. Las piezas se han difundido en los perfiles de Literal y de Fad Juventud en Instagram y TikTok.

Los contenidos han abordado la humillación disfrazada de broma, la pasividad colectiva ante situaciones de violencia, el control en las relaciones digitales, la difusión de imágenes o información sin consentimiento, la manipulación de contenidos mediante deepfakes, la exclusión digital, el stalking, la culpabilización de las víctimas y la normalización del daño digital.

A través de situaciones reconocibles y un lenguaje cercano a los códigos de comunicación juveniles, estas piezas buscan favorecer la identificación de comportamientos dañinos, cuestionar las justificaciones que contribuyen a perpetuarlos y trasladar la idea de que cualquier persona puede desempeñar un papel activo en la construcción de entornos digitales más seguros.

Estas colaboraciones forman parte de una estrategia de sensibilización más amplia que combina contenidos audiovisuales, materiales gráficos, presencia en medios de comunicación y difusión en redes sociales para llegar tanto a adolescentes y jóvenes como a sus familias y al conjunto de la sociedad.

Para acercar estos mensajes a los espacios donde adolescentes y jóvenes se informan, se relacionan y consumen contenidos, Fad Juventud ha incorporado a la campaña distintas colaboraciones con creadores y creadoras de contenido, entre ellos Rubén Avilés, Nadia Vilaplana y Yunimat.