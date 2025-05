Día Internacional contra el acoso escolar: de los colegios a las pantallas

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 2 de mayo se celebra el Día Internacional contra el acoso escolar, un problema que ya no se limita sólo a las paredes del aula o al patio de recreo, ya que las agresiones se han trasladado también al mundo digital, y que afecta al 9,4% de los alumnos españoles, según datos de la Fundación ANAR.

En este contexto, Educo ha subrayado que el ciberacoso y otras formas de violencia digital "son un fenómeno creciente que afecta a un número alarmante de menores de edad y que requiere una respuesta continua y coordinada de todos los actores sociales".

"Aunque se están dando pasos importantes, como el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, es fundamental que los esfuerzos por proteger a los niños, niñas y adolescentes en Internet se intensifiquen", señala la directora general de Educo, Pilar Orenes.

La organización recalca que para hacer frente al ciberacoso "es crucial" que todos trabajen juntos para abordar tanto el fenómeno offline como el online.

"Se habla mucho de los peligros de Internet, pero el germen de cómo uno se comporta en las redes sociales se gesta, en gran medida, en casa. Si tu familia se toma el tiempo de enseñarte, de acompañarte, de darte claves, podrás lidiar mejor con esos peligros", señala Orenes.

La ONG insiste en la necesidad de educar desde el buen trato para reducir las situaciones de violencia y acoso y promover espacios digitales seguros, donde niños, niñas y adolescentes se sientan respetados y cuidados para su pleno desarrollo y se facilite la convivencia y la cohesión social.

Así, defiende que el buen trato "va más allá de eliminar conductas inapropiadas o violentas, significa generar entornos de confianza con relaciones más igualitarias desde el respeto, la empatía y la escucha activa" tanto en la familia, en los centros educativos, en entidades de ocio o deporte, y otros lugares donde se interactúa con la infancia y la adolescencia.

En el ámbito familiar, apunta que es clave la escucha activa y el acompañamiento en el uso de dispositivos. "Los padres y madres deben estar informados y ser conscientes de los riesgos que enfrentan sus hijos e hijas en el mundo digital, para poder ofrecerles el apoyo necesario. Un diálogo abierto sobre el uso de la tecnología es esencial para garantizar su bienestar. Pero no todo puede recaer en las familias, las administraciones tienen la obligación, según la LOPIVI, de sensibilizar y brindar programas formativos", indica Orenes.

En el ámbito escolar, la ONG pide que las administraciones públicas ofrezcan a los centros educativos formación continua y adecuada para el profesorado. Este entrenamiento debe incluir herramientas para ayudar a los niños, niñas y adolescentes a identificar y afrontar los riesgos que existen en el entorno digital.

UNICEF APUESTA POR LA CREACIÓN DE UN ENTORNO SEGURO Y PROTECTOR

Desde Unicef España recuerdan que la mejor prevención de esta problemática es "la creación de un entorno seguro y protector en el que cada estudiante se sienta visto, escuchado y protegido".

Para ello, la organización considera que es esencial que los adultos del entorno educativo y familiar puedan detectar e identificar situaciones de violencia que, en algunos casos, "se esconden en lo cotidiano", por lo que hay que ser capaces de "ver lo que muchas veces se normaliza".

Unicef España pone a disposición de familias, docentes y profesionales un taller gratuito, realizado en colaboración con Mundo Psicólogos, para aprender a identificar, prevenir y actuar frente al acoso en la infancia y la adolescencia.

La ONG defiende que el buen trato se construye cada día "con normas claras, respeto y participación". También incide en que es esencial escuchar a niños, niñas y adolescentes porque "conocen su realidad mejor que nadie, y su voz es no solo un derecho, también es una herramienta para cambiar las cosas".

CONSEJOS PARA FOMENTAR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

Para fomentar el bienestar de los niños, Delia García, psicóloga Blua de Sanitas, recomienda a las familias que, ante cualquier síntoma de malestar, hablen con ellos y con el colegio "para poder parar a tiempo la situación y que no derive en problemas físicos y mentales mayores".

En el hogar, la psicóloga aconseja generar un espacio seguro para el menor con un diálogo abierto en el que pueda abrirse y ser él mismo sin sentirse juzgado: "Los niños deben sentirse escuchados y, sobre todo, apoyados por sus padres, que son su pilar principal".

Asimismo, pide a los padres y madres que mantengan un contacto constante con el colegio para conocer qué tipo de programas o actividades se implementan en el ámbito escolar, ya que "estar al día de lo que los hijos hacen en el colegio y hablarlo con sus respectivos profesores puede contribuir a frenar casos de acoso".

Otro de los consejos de la experta es hacer deporte para que aquellos niños que están sufriendo esta problemática "puedan canalizar sus emociones y preocupaciones"; o establecer una rutina para crear hábitos saludables. "Tener horarios definidos para comer, dormir, estudiar y hacer deporte, favorece la organización y contribuye al bienestar físico y mental", apunta.

Buscar apoyo profesional, si es necesario para acompañar emocionalmente al menor, "puede marcar una diferencia significativa en su vida ya que le ayuda a aprender a lidiar con sus sentimientos y enfrentar situaciones desde una edad temprana".

"El bienestar emocional de los niños debe convertirse en una prioridad para la comunidad educativa y las administraciones públicas para evitar situaciones de acoso escolar, fomentar entornos seguros y ofrecer apoyo especializado", destaca Delia García, que afirma que "la atención temprana y el acompañamiento son clave especialmente en aquellos menores que sufren de acoso escolar".

CONSEJOS PARA PREVENIR EL ACOSO ESCOLAR

Con motivo de Día contra el acoso escolar, el director del Área de Colegios CEU, Raül Adames, destaca una serie de propuestas concretas para ayudar a los menores en un entorno de respeto y convivencias.

Así, anima a las familias a ayudar a su hijo a conocerse. "No se puede amar lo que no se conoce; el primer paso del amor es el conocimiento; en la medida en que me voy conociendo como soy, puedo valorarme y confiar en mí mismo. Aprendemos, nos desarrollamos y maduramos como personas a través de la relación con los otros. Por eso, qué importante es convivir y pasar tiempo juntos los padres y los hijos en el hogar, primera escuela de la vida", señala.

También apuesta por mostrarle sus potencias, ya que "aprender a confiar en uno mismo requiere conocer las propias fortalezas y orientarlas a la búsqueda del bien, no para la autocomplacencia sino para ofrecerlo al mundo". "Sólo poniendo al servicio de los demás nuestros talentos somos capaces de hacer un mundo mejor, más humano, más armónico, más pleno", apunta.

El director del área de Colegios CEU defiende que aprender a confiar en uno mismo "también requiere conocer las debilidades propias, no para vivir en una frustración que desesperada sino para estimular nuestra capacidad de afrontamiento y crecer en fortaleza y paciencia".

"Las personas somos responsables de ir descubriendo nuestra identidad, somos seres en crecimiento. Esto conlleva esfuerzo y exigencia para hacer crecer nuestras fortalezas y superar nuestras debilidades, y así ir configurando nuestra identidad como hijos, amigos, compañeros, ciudadanos del mundo. Para ello es preciso ser responsable de mis quehaceres y relaciones", añade.