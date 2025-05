Díaz reivindica a la juventud española frente a los estigmas y defiende su compromiso social y laboral

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado este viernes el papel de la juventud española, rechazando los estigmas que la califican como generación "nini" y destacando su compromiso social y laboral.

"Los jóvenes en España no han sido ninis. Cuando un político dice que un joven o una joven es nini, ha fracasado. Lo que hemos tenido en España a lo largo de la democracia fueron gobiernos ninis, que no daban ni alternativas ni soluciones a los problemas de la juventud española", ha asegurado Díaz en declaraciones a medios en la jornada sobre los derechos laborales de las personas trabajadoras jóvenes, en la que ha debatido sobre esta cuestión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En este sentido, Díaz ha subrayado la importancia de "deconstruir la estigmatización" que se está realizando sobre los jóvenes en España, y ha defendido que "no son jóvenes de cristal" y que representan "lo mejor" de España. "Los jóvenes no están polarizados, lo que sí hay una vocación claramente interesada de decir que la juventud española está polarizada o que la juventud española no hace lo que debe hacer", ha apuntado.

Asimismo, ha lamentado que "la juventud siempre fue en los constructos sociales sinónimo de porvenir, de futuro" y que hoy sea "todo lo contrario". "Y estamos seguras que es una vocación absolutamente interesada por las fuerzas de la extrema derecha, por poderes económicos y por muchas realidades que estamos viviendo hoy. Por tanto, no es verdad que la juventud sea de cristal", ha recalcado.

La responsable de Trabajo ha destacado los avances en materia laboral y ha señalado que actualmente hay 177.000 personas jóvenes en desempleo, "la cifra más baja" hasta el momento, y 3,2 millones de jóvenes trabajando en España. No obstante, ha reconocido que "queda muchísimo por hacer".

Además, Díaz ha recordado que históricamente las políticas gubernamentales no han ofrecido alternativas a la juventud, citando como ejemplo la huelga general de 1988. Así, ha reivindicado la actual generación como "absolutamente movilizada" y con una "vocación de compromiso" con el país, el planeta y el mundo "sin precedentes".

Por su parte, Rego ha dicho que "ha habido un cambio histórico en las relaciones laborales en este país, con una perspectiva de juventud notable". En esta línea, ha explicado que en la jornada se iba a dialogar acerca de cuáles son los siguientes pasos y cómo seguir profundizando en un cambio de las relaciones laborales en España.

"Una conversación y una serie de mesas de trabajo que yo creo que nos van a llevar a unas buenas conclusiones y, sobre todo, que nos permitan seguir continuando con el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora de ampliación de derechos, con la perspectiva de jóvenes y de mujeres siempre en nuestra mirada y en nuestra tarea cotidiana", ha asegurado.