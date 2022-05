Educo lanza el reto #ElPoderDeLaEscucha en redes para reivindicar la importancia de escuchar a los niños

Archivo - La activista Greta Thunberg (C) en una protesta durante las movilizaciones de 'Friday for Future' en Milán el pasado 1 de octubre de 2021

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Educo lanzará este jueves #ElPoderDeLaEscucha, un nuevo reto en las redes sociales para promover la escucha activa hacia los niños, niñas y adolescentes.

"Los niños y niñas tienen derecho a que se les escuche, a que se tenga en cuenta sus opiniones y a participar en las decisiones que les afectan directamente. Sin embargo, las personas adultas solemos ignorarlos porque pensamos que no saben lo que dicen o que lo que decimos nosotros es más importante", explica Miriam Torán, responsable de Movilización Social de la ONG.

Según Torán, desde Educo se les ha preguntado varias veces a los niños y niñas que forman parte de sus proyectos si se sienten escuchados y cómo les afecta y su respuesta es muy clara: "No los escuchamos y tampoco nos escuchamos entre nosotros".

Con frases como "los adultos oís pero no escucháis. Ni a nosotros, ni entre vosotros. Os habláis y, en vez de escuchar, ya estáis pensando en lo que vais a responder", "hacéis burlas y cuando habláis no os escucháis de verdad: solo queréis llevar la razón" o "vemos a nuestras familias sentadas delante de programas en televisión donde la gente se grita. Da igual que sean programas de cotilleos o política. No se respetan los turnos para hablar, se interrumpen e intentan ridiculizar al otro", los niños y niñas muestran la realidad que ellos perciben.

Educo advierte de que la infancia es testigo de la polaridad y los conflictos que existen entre las personas adultas. "Niños y niñas han encabezado actos como las manifestaciones contra el cambio climático o han participado en iniciativas políticas en las que se les ha pedido la opinión. Sin embargo, a la hora de la verdad, no se les tiene en cuenta y nosotros, como personas adultas, no somos un buen ejemplo porque no nos escuchamos entre nosotros ni aceptamos las opiniones de los demás, como ellos y ellas nos recuerdan", asegura Miriam Torán.

Con el hashtag #ElPoderDeLaEscucha, Educo propone que todas las personas que quieran participar compartan en redes sociales momentos en los que se hayan sentido escuchados o no y que expliquen por qué eso tuvo importancia en sus vidas. Detrás de esta acción está el grupo ficticio #OchoComaDos, creado por Educo para representar a los 8,2 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en España.

El reto forma parte de la campaña 'Activa la Escucha' que desde la ONG se está promoviendo tanto en centros educativos como en otros espacios, para que los niños y niñas conozcan su derecho a ser escuchados, como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño. "Escuchar a la infancia cambia vidas, las suyas y las de las personas adultas. Es el primer paso para erradicar los problemas endémicos de nuestra sociedad y conseguir que esta sea más equitativa e igualitaria", afirma la responsable de Movilización Social de la entidad.