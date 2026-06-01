España y China impulsarán programas de intercambio juvenil entre ambos países

Sira Rego Y Yu Yunfeng, En China. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este lunes que su departamento firmará un memorándum para promover actividades juveniles de intercambio junto al Centro de Cooperación Internacional para la Enseñanza de Lenguas, dependiente del Ministerio de Educación de la República Popular de China.

Rego, que ha ratificado por escrito este compromiso junto al representante de la institución asiática, Yu Yunfeng, ha mostrado su satisfacción por un acuerdo "que va a abrir nuevas oportunidades para la juventud a través de la cooperación intercultural".

En este sentido, ha subrayado la importancia de "promover iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo de los y las jóvenes y de reforzar la cooperación entre ambos países a través de programas de intercambio, actividades culturales, deportivas y de voluntariado juvenil".

Según el acuerdo rubricado este lunes, el Memorándum de Entendimiento contemplará tres ámbitos prioritarios de actuación: el desarrollo de la educación lingüística y de los intercambios culturales juveniles; la organización conjunta de campamentos de verano de intercambio juvenil lingüístico y cultural; e intercambios juveniles a través de competiciones en las que converjan idioma y deporte entre ambos países.

Para garantizar la ejecución del acuerdo para la firma del Memorándum de Entendimiento, se creará un Comité de Coordinación conjunto encargado de supervisar, coordinar y dar seguimiento a la implementación de las actividades, los programas y las iniciativas contempladas. El acuerdo, según establece el documento firmado por ambos representantes, tendrá una vigencia de cinco años.

Además, durante una convocatoria de prensa con corresponsales españoles en China, la ministra ha celebrado el convenio firmado con el Instituto Confucio de Barcelona para que los titulares del carné Joven Europeo puedan acceder a descuentos en los cursos de chino que ofrece el Instituto.

Dicho convenio entró en vigor el pasado 15 de mayo de 2026 y tendrá una duración inicial de cuatro años y genera cobertura para todas las personas jóvenes que viven en España, independientemente de su comunidad autónoma.

Rego ha destacado que este acuerdo "es otra muestra de la importancia de las relaciones culturales entre España y China, y de lo valioso que es que los jóvenes puedan aprender chino, acercarse a otras culturas y desenvolverse mejor en un contexto internacional cada vez más interconectado".

La titular de Juventud e Infancia se encuentra en el país asiático en un viaje institucional para mantener encuentros con distintas entidades del ámbito infantil y juvenil. La agenda de la ministra ha incluido una visita al Centro de Intercambio Científico y Cultural Juvenil Soong Ching-ling, una institución educativa dedicada a la formación de niños y adolescentes, así como reuniones con representantes de la Liga de la Juventud y diferentes responsables institucionales del país asiático.