Las adquisiciones de nacionalidad española suben un 18,7% en 2025, con 299.732 extranjeros, cifra más alta desde 2013

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MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 299.732 extranjeros residentes en España adquirieron la nacionalidad española en 2025, lo que supone un aumento del 18,7% respecto al año anterior y el dato más elevado desde 2013, cuando comenzó la serie, según la 'Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes' correspondiente al año pasado, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La estadística añade que la nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la nacionalidad española en 2025 fue la de Marruecos (42.114 casos), seguida de Colombia (37.712), Venezuela (36.271), Honduras (20.745), Perú (15.920), Cuba (14.390), Ecuador (13.689), Argentina (11.291), República Dominicana (9.915) y Nicaragua (8.951).

Por países de nacimiento, el más habitaul en las adquisiciones de nacionalidad española fue España, con 52.886 casos. Entre los nacidos fuera de España, el país de nacimiento más frecuente fue Colombia, con 37.094 adquisiciones de nacionalidad, seguido de Venezuela (35.428), Honduras (19.093), Marruecos (18.636), Perú (15.708), Cuba (14.469), Ecuador (12.364), Argentina (12.241) y República Dominicana (9.207).

Además, el 44,6% de las personas extranjeras que adquirió la nacionalidad española en 2025 fueron hombres y el 55,4% mujeres. Por edad, las personas de 30 a 39 años constituyeron el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de nacionalidad española, seguido del grupo de 40 a 49 años.

En cuanto a los modos de adquisición de nacionalidad española, 253.836 casos fueron por residencia --exige la residencia de la persona en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición-- y 45.715 por opción --aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, o personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España--. Esta última modalidad se dio sobre todo en los menores de 20 años (el 88,9% del total de adquisiciones por opción fueron de menores de 20 años).

SEIS AÑOS PARA ADQUIRIR LA NACIONALIDAD

De las 299.732 personas residentes en España que en 2025 adquirieron la nacionalidad española, un 16,7% había residido siempre en España. El restante 83,3% había residido previamente en el extranjero.

El año de llegada más frecuente para las personas que adquirieron nacionalidad española en 2025 fue 2019. Es decir, tardaron unos seis años en adquirir la nacionalidad española.

Por comunidades autónomas, Cataluña (con 70.933 casos) y Comunidad de Madrid (con 69.566) concentraron el 46,9% de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2025.

Por su parte, La Rioja (1.719) y Extremadura (1.764) fueron las comunidades autónomas con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.