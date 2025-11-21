Expertos destacan que los entornos accesibles y libres de acoso son clave para la participación del alumnado con autismo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los entornos accesibles y libres de acoso escolar son una condición clave para promover la participación del alumnado con autismo. Esta es la principal conclusión de la VI Conferencia Estatal sobre Educación y Autismo, que Autismo España ha organizado en colaboración con la Fundación Reina Sofía y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y de Portes.

La Reina Sofía ha ostentado un año más la presidencia de honor de esta cita que, bajo el lema 'Retos y oportunidades para la participación y el aprendizaje', ha sido inaugurada por el presidente de Autismo España, Pedro Ugarte; Lucio Calleja, subdirector general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación; y José Luis Nogueira, vocal secretario de la Fundación Reina Sofía.

Para hablar de los retos y oportunidades para la participación y el aprendizaje del alumnado con autismo, Autismo España ha contado con la participación de tres personas expertas, que han compartido su conocimiento y experiencias en primera persona.

Sydney Puga, doctora en Psicología Clínica, investigadora en el Seattle Children's in the Autism Center (SCAC) y hermana de una persona autista, ha abordado en su ponencia las conductas disruptivas en el autismo, así como las diferentes estrategias basadas en la evidencia para aplicar el apoyo conductual positivo en las aulas y promover así la participación del alumnado autista.

Por su parte, Antonio Márquez, maestro de Pedagogía inclusiva y experto en el diseño de situaciones de aprendizaje inclusivas, ha explicado cómo incorporar el diseño universal en los centros educativos para promover el aprendizaje en aulas diversas y eliminar barreras que impiden la participación del alumnado con autismo en igualdad de condiciones.

Chris Bonnello, docente, defensor de los derechos de las personas autistas y reconocido conferenciante sobre neurodiversidad, ha presentado algunas de las claves que aparecen en su 'Guía para alumnado autista de un profesor autista', fruto de su experiencia como maestro y persona autista.

El acto ha puesto de manifiesto que, para avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva, se necesita crear entornos seguros, que potencien las oportunidades para la participación y estén libres de barreras, poniendo el foco en el acoso escolar, así como promover respuestas basadas en la evidencia a situaciones que preocupan y que, en gran medida, derivan de las barreras del contexto y del fracaso en la respuesta a las necesidades del alumnado.

Los expertos también han defendido aplicar la mirada del diseño universal para el aprendizaje; y escuchar la voz del propio alumnado autista, que interpela para la mejora continua.