Fad y Amazon se unen con los 'influencers' Berry, Rocío Villar y Rubén Avilés para prevenir estafas en compras 'online'

De izquierda a derecha, la creadora de contenido, Berry; la directora de consumo de amazon.Es, Ana Sánchez-Jáuregui; y la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura - FAD JUVENTUD Y AMAZON

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud y Amazon han presentado este miércoles una nueva campaña, que cuenta con la colaboración de los 'influencers' Berry Berryuca, Rocío Villar y Rubén Avilés, con el fin de prevenir a los jóvenes de las estafas que pueden darse en las compras 'online'.

A través de una serie de videos cortos, los tres 'influencers' dan consejos y herramientas para sensibilizar a sus seguidores sobre esta lacra. En rueda de prensa, Berry ha destacado el desafío que implica explicar temas "tan serios" sin perder la atención del público, por lo que en su contenido ha contado "una experiencia real", cuando por una compra impulsiva expuso sus datos personales, pero actuó "rápido, y por suerte, no pasó a más".

En esta línea, ha recordado que "en el instituto enseñan lo que no se debe hacer, pero de forma inconsciente y por impulso, se cae en estafas", por lo que ha añadido que "nunca está de más tener fresco en la cabeza cómo proteger nuestro consumo".

Por su parte, Rubén Avilés ha grabado una serie de entrevistas de calle donde pregunta a los transeúntes sobre sus hábitos de compra 'online', junto a un 'vídeo tip' con consejos prácticos de consumo consciente y sostenible como, por ejemplo, agrupar pedidos. En el caso de Rocío Villar, la creadora de contenido ha ofrecido una serie de claves sencillas para reconocer tiendas auténticas, señales de fraude y crear una rutina segura de compras por internet.

Estos videos han conseguido 650.000 visualizaciones y la campaña, en general, casi 1.000.000 de impresiones en redes sociales. Además, se puede realizar un 'test' interactivo que, desde su lanzamiento el pasado noviembre, ha conseguido 32.000 visitas.

Como ha explicado la directora de consumo de amazon.es, Ana Sánchez-Jáuregui, en la página web 'comprasegura.fad.es', también los usuarios pueden poner a prueba sus habilidades para identificar estafas 'online' desde diez preguntas que plantean situaciones cotidianas pero sensibles a fraudes. Según la puntuación final, la web ofrece una evaluación y consejos de tal forma que "la detección y la prevención trabajan juntas para garantizar compras seguras".

Asimismo, ha recordado que el 62% de los encuestados por Fad Juventud en un informe llevado a cabo en noviembre de 2024 asegura que solo compran en webs que les generan confianza. El estudio 'Consumo seguro y responsable. Análisis del comportamiento juvenil en España' entrevistó a 1.200 jóvenes de entre 15 y 29 años, y concluyó que más de la mitad (51%) cree saber identificar estafas.

SOLO EL 46% CONSIDERA QUE COMPRAR 'ONLINE' ES REALMENTE SEGURO

Sin embargo, la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha apuntado que en el mismo estudio solo el 46,2% de los encuestados considera que comprar 'online' es realmente seguro y que uno de cada cuatro jóvenes (23,3%) utiliza internet como su principal canal de compra.

Además, ha señalado que "los fraudes se hacen cada vez más sofisticados", por lo que ha considerado que "es necesario seguir avanzando en la educación". Por ello, ha recomendado dudar de correos que advierten de la urgencia de un paquete, webs sin reseñas, enlaces falsos, grandes descuentos, así como revisar las políticas de devolución y no pagar con redes wifi públicas.