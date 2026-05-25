Fundacion ANAR atendió 1.278 menores desaparecidos o en riesgo en 2025, un 9,1% más

Datos de desapariciones de Fundación Anar. - FUNDACIÓN ANAR.

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación ANAR ha atendido 1.278 menores desaparecidos o en riesgo de desaparición en 2025, un 9,1 % más respecto al año anterior. En total se atendieron 3.391 llamadas y chats a través de las diferentes líneas de ayuda de la organización. La organización ha hecho públicos estos datos coincidiendo con Día Internacional de los Niños y Niñas Desaparecidos y de la campaña #BlueForHope en la que participan 10 organizaciones de 10 países europeos.

La fuga e ideación de fuga de niños, niñas y adolescentes de su domicilio constituye el primer motivo de desaparición por el que los/as menores de edad o sus familias llaman a Fundación ANAR, un 62,1 % de los casos atendidos, esto es 794 casos. Seguido de los 285 niños, niñas y adolescentes expulsados del hogar, que suponen un 22,3 % del total.

Ante estos datos Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación ANAR, ha indicado la importancia de entender que, en la mayoría de los casos, para los menores de edad "la fuga es una medida desesperada e irracional que toman tratando de ponerse a salvo de situaciones graves como el maltrato físico y psicológico, agresiones sexuales, acoso escolar o violencia de género, entre otras".

Asimismo, respecto a las expulsiones del hogar, motivadas por las dificultades para contener a sus hijos con normas y límites, problemas de conducta, adicciones y violencia, entre otros, ANAR ha advertido de que "no se puede llevar a cabo legalmente, ya que pone a la persona menor de edad en una situación de mayor riesgo".

Como tercer motivo de consulta se encuentra el secuestro parental (sustracción), tengan o no componente internacional, que representa un 11,1 %, con 141 casos. Les siguen los 33 casos atendidos por niñas, niños y adolescentes perdidos o extraviados accidentalmente (2,6 %), las consultas por menores de edad migrantes no acompañados/as (1 %) con 13 casos, fenómeno que ha experimentado un crecimiento del 85,7 % en comparación con 2024, y por último, los secuestros por parte de terceros (0,9 %), con 12 casos.

Fundación ANAR ha tenido, además, que intervenir en 282 ocasiones de máxima urgencia, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policía), Emergencias 112, Protección de Menores, etc.

Asimismo, la ONG ha realizado 911 derivaciones a recursos jurídicos externos y 872 a recursos sociales, esto es, un total de 1783 derivaciones, a los organismos anteriormente mencionados, así como a abogados/as, juzgados, oficinas de atención a las víctimas o centros escolares.

CAMPAÑA

En Europa, cada año desaparecen alrededor de 250.000 niñas, niños y adolescentes. Durante las dos últimas semanas, diversas organizaciones, influencers y personas anónimas a lo largo de Europa se han sumado a la campaña #BlueForHope compartiendo fotografías y mensajes con el color azul como protagonista, creando un movimiento europeo de esperanza, vigilancia y solidaridad con los niños y niñas desaparecidos.

Para culminar la iniciativa, en la noche del 25 de mayo diferentes monumentos y lugares emblemáticos de diez países de Europa se iluminarán de azul. En España, la Fuente de Neptuno de Madrid y el Edificio de Telefónica de la Gran Vía madrileña se unirán con sus luces azules a otros edificios, como el Parlamento Europeo, en Bruselas, o la Torre Petrín, de Praga. El Ayuntamiento de Madrid y la multinacional Telefónica muestran así su respaldo a esta campaña y al 116 000 como herramienta de apoyo a niños, niñas y adolescentes desaparecidos, así como a sus familias.

El evento muestra el impacto de una acción coordinada y compartida bajo el mismo lema: la búsqueda no se detiene. "Cada madre y padre de un niño/a que desaparece merece saber que aún hay esperanza. Juntos, podemos hacer un fuerte llamamiento: nunca dejamos de buscar", señala Aagje Ieven, secretaria general de Missing Children Europe. "Las líneas de ayuda son de una importancia capital para apoyar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos: en un acto de solidaridad, cada ciudadano puede fomentar su existencia".

Diana Díaz, directora de las Líneas de Ayuda ANAR, afirma: "Cuando un niño, niña o adolescente desaparece, a través del 116 000 se puede encontrar apoyo y activar los mecanismos necesarios para su localización cuanto antes, ya que los primeros minutos tras la desaparición de un/a menor de edad son cruciales".

A medida que las ciudades se iluminan de azul, Missing Children Europe invita al público, medios de comunicación y legisladores a dar voz a esta cuestión no solo hoy, sino cada día.

CAMPAÑA #BLUEFORHOPE

Fundación Anar se ha sumado a la campaña #BlueForHope, de la organización Missing Children Europe, en la que participan también influencers y personas anónimas a lo largo de Europa compartiendo fotografías y mensajes con el color azul como protagonista, con el objetivo de "crear un movimiento europeo de esperanza, vigilancia y solidaridad con los niños y niñas desaparecidos".

Para culminar la iniciativa, esta noche del 25 de mayo diferentes monumentos y lugares emblemáticos de diez países de Europa se iluminarán de azul. En España, la Fuente de Neptuno de Madrid y el Edificio de Telefónica de la Gran Vía madrileña se unirán con sus luces azules a otros edificios, como el Parlamento Europeo, en Bruselas, o la Torre Petrín, de Praga.

El Ayuntamiento de Madrid y la multinacional Telefónica muestran así su respaldo a esta campaña y al teléfono 116 000 como herramienta de apoyo a niños, niñas y adolescentes desaparecidos, así como a sus familias.

"Cada madre y padre de un niño/a que desaparece merece saber que aún hay esperanza y juntos podemos hacer un fuerte llamamiento: nunca dejamos de buscar", ha indicado Aagje Ieven, secretaria general de Missing Children Europe. En su opinión, "las líneas de ayuda son de una importancia capital para apoyar la búsqueda de niñas y niños desaparecidos: en un acto de solidaridad, cada ciudadano puede fomentar su existencia".

Para la directora de las Líneas de Ayuda ANAR, Diana Díaz, "cuando un menor desaparece, a través del 116 000 se puede encontrar apoyo y activar los mecanismos necesarios para su localización cuanto antes, ya que los primeros minutos tras la desaparición son cruciales".