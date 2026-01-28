Fundación Franz Weber denuncia "insultos" contra Rego en redes por querer impedir la entrada de menores a los toros

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comparece ante la Comisión de Juventud e Infancia, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha denunciado este miércoles "graves insultos" contra la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras el anuncio por parte de su departamento de querer impedir la entrada de menores a las corridas de toros.

En este sentido, la ONG ha monitorizado redes como X (antes Twitter) donde ha afirmado que ha encontrado comentarios "que nada tienen que ver con la libertad de expresión ni deberían encuadrarse en este derecho fundamental". Así, ha detallado que se trata de insultos como "tontadelapolla", "subnormal", "hijos de puta" y "degenerados y cerdos".

"Esta es la respuesta de decenas de usuarios, que se muestran como aficionados a las corridas de toros, a la propuesta que plantea la prohibición de acceso y participación de niñas y niños a las mismas, un ejercicio de violencia pública que acaba constatando el entorno en el que estos menores visualizan la tauromaquia", subraya la Fundación.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reprendió recientemente de nuevo a España por permitir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.

Precisamente en este informe se apoya ahora Juventud e Infancia para incorporar en su reforma de la LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) el veto.

Asimismo, el coordinador de la campaña 'Infancia Sin Violencia', Rubén Pérez, ha indicado que "es curioso que quienes defienden la asistencia de sus propios hijos a las corridas de toros reaccionen de una forma tan violenta y explícita, mostrando que la exposición a estas prácticas sí tiene un impacto real sobre la conformación de la personalidad ahora en la etapa adulta". "No hablamos de libertad de expresión, es un discurso de odio frente a una propuesta solicitada por un organismo internacional, cuyas objeciones deben interpretarse como parte de nuestro ordenamiento jurídico", ha apuntado.

Además, Pérez ha añadido que "no es extraño" ver "incidentes y peleas" en plazas de toros, o conductas "muy reprochables" en otras actividades, como el consumo sistemático de bebidas alcohólicas en un contexto en el que se debate sobre su presencia en la sociedad delante de menores de edad.