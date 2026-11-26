El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El presiden- Alberto Ortega - Europa Press

Colau acusa a PP y Vox de querer migrantes "en régimen de explotación" y Feijóo dice: "Inmigración legal y ordenada, sí. Descontrol migratorio, no" TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este jueves que "los españoles trabajadores, que no llegan a final de mes", están financiando el "capricho" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para promover la "inmigración masiva" en España.

"No solamente da miedo su discurso, sino que da pena, señor Abascal", ha replicado el jefe del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección en el debate a cuatro, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

A lo largo del debate el líder de Vox ha hecho alusión en varias ocasiones al tema migratorio. Abascal ha dicho que el "mayor recorte" de lo público en España es precisamente haber "promovido la inmigración masiva y seguir promoviéndola".

El líder de Vox también ha asegurado que hay "menos" casas, médicos, sanitarios, policías y guardias civiles y profesores "para los españoles" porque el Gobierno ha "regalado lo que es de los españoles a todo el mundo". "Son muy generosos con lo que es de los españoles, pero seguro que son muy tacaños con lo que es suyo", ha manifestado.

Posteriormente, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido disculpas "a las personas migrantes y racializadas de este país" porque "van a tener que aguantar otra vez esa criminalización, esa deshumanización y la cantidad de bulos" de Feijóó y Abascal. "No es una invasión, es una emergencia humanitaria", ha añadido Colau.

"Porque ya lo dijo Cayetana (Álvarez de Toledo): ellos sí que quieren que vengan personas migrantes, pero quieren que vengan en régimen de explotación, quieren que vengan sin derechos para que puedan limpiar sus casas, para que puedan hacer los trabajos más duros de cuidados, para que trabajen en el campo y cobren salarios de miseria. Esa es la patronal a la que representan PP y Vox", ha asegurado.

ABASCAL: "INVASIÓN" DE CEUTA Y EL HIERRO

Abascal ha arremetido contra Sánchez, precisado que su política internacional es "la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y de los intereses de España". A esta hora hay una ciudad y una isla invadidas, Ceuta y el Hierro. Personas murieron en el mar como consecuencia de las políticas de efecto llamada de este Gobierno", ha apostillado.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la inmigración "legal". "España tiene derecho a decidir quién viene y cómo viene. Inmigración legal y ordenada, sí. Descontrol migratorio, no", ha dicho Feijóo