26 November 2026, Spain, Madrid: Spanish political leaders take part in the final four-way debate ahead of the November 29th general elections. Photo: -/Zuma Press/dpa - -/Zuma Press/dpa

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las políticas migratorias se han consolidado como uno de los principales ejes de confrontación de cara a las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, con propuestas que oscilan entre el endurecimiento fronterizo, las devoluciones y la "prioridad nacional" que defienden PP y Vox, y la apuesta por las vías legales, la integración o los mecanismos de regularización que plantean PSOE, Frente Amplio y Podemos.

En este sentido, el PP plantea en su programa crear una autoridad única para dirigir la entrada, la permanencia, el retorno y la integración, así como publicar un informe anual sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios, la vivienda, los servicios públicos y la Seguridad Social.

Asimismo, aboga por reforzar a Policía Nacional y Guardia Civil en la frontera sur, Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y aeropuertos, con presencia de Frontex, y apoyo de las Fuerzas Armadas cuando lo exija la seguridad nacional. También quiere reformar la Ley de Extranjería para cubrir el rechazo en frontera ante entradas a nado en Ceuta y Melilla.

Igualmente, propone identificar en un máximo de siete días a quienes entren irregularmente, aplicar el Reglamento Europeo de Retornos, ampliar la estancia máxima en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) dentro de los límites europeos, condicionar visados, cooperación al desarrollo y política comercial a la readmisión y expulsar a condenados por delitos sexuales, delitos de sangre o multirreincidencia.

Por otro lado, defiende la vía legal mediante visados por puntos y cupos anuales ligados a la capacidad de acogida y al empleo. Además, aboga por prohibir por ley las regularizaciones masivas, hacer excepcional el arraigo y exigir que el empadronamiento por sí solo no baste para acceder a ayudas no urgentes.

Por otro lado, quiere prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. En cuanto a menores migrantes no acompañados, fija un máximo de 72 horas para determinar la edad, tipifica el fraude de identidad, edad o nacionalidad para acceder a la protección y prioriza el retorno familiar frente al reparto como respuesta principal.

Mientras, Vox defiende la repatriación de quienes permanezcan en situación ilegal, la prohibición de regularizaciones masivas y la supresión del arraigo.

VOX APUNTA A LA "REMIGRACIÓN"

Entre los ejes de la formación liderada por Santiago Abascal figura un plan de "remigración" para facilitar el retorno a sus países de los extranjeros que no contribuyan o vivan de subsidios públicos, la deportación de quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida o traten de imponer costumbres "incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres".

También reclama el acceso preferente de los españoles a vivienda pública, ayudas al alquiler, guarderías, prestaciones sociales o el Ingreso Mínimo Vital, además de excluir de prestaciones y asistencia sanitaria -salvo urgencia grave- a extranjeros en situación irregular.

Por su parte, el PSOE aboga en su programa por una política migratoria "regular, humana y eficaz", alineada con las necesidades demográficas y económicas, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y la defensa del derecho internacional y de la política migratoria europea basada en la solidaridad y la responsabilidad compartida.

PLAN DE INTEGRACIÓN CON 500 MILLONES DE EUROS

En esta línea, quiere desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, con una dotación inicial de 500 millones de euros, para reforzar la formación, el empleo, la educación y la sanidad, así como promover la participación social, cívica y política de las personas migrantes.

De la misma manera, propone ampliar las vías legales y seguras de protección internacional, reforzar el sistema público de acogida y asilo con reasentamiento y visados humanitarios, impulsar la contratación en origen y agilizar la homologación de títulos.

En protección a la infancia, apuesta por crear una Unidad de Apoyo a la Infancia Migrante y establecer un itinerario común para jóvenes extutelados en todas las comunidades autónomas. Además, plantea impulsar un Pacto de Estado contra los Discursos y Delitos de Odio y combatir los bulos sobre migración.

Frente Amplio propone en su programa vías estables de regularización, el refuerzo de los derechos de las personas migrantes y una política centrada en los derechos humanos y el antirracismo.

Para ello, la formación quiere culminar la regularización extraordinaria de 2026 y reformar de forma integral la Ley de Extranjería para instaurar un procedimiento estable, permanente y reglado de regularización administrativa, además de ampliar las vías legales y seguras para la migración y el asilo, agilizar la reagrupación familiar y simplificar trámites.

También apuesta por derogar el mecanismo de rechazo en frontera, cerrar los CIE y rechazar la creación de centros de retorno en terceros países. Además, quiere aprobar una Ley Integral contra el Racismo y un pacto social y político contra los discursos de odio.

En materia de asilo, plantea fijar un plazo máximo de tres meses para resolver solicitudes, aplicar el silencio administrativo positivo si no se resuelve en plazo y eliminar la lista nacional de países seguros.

PODEMOS PROPONE VÍAS PERMANENTES DE REGULARIZACIÓN

Por último, Podemos sitúa los derechos humanos y la eliminación de las restricciones administrativas en el centro de su propuesta migratoria. Entre sus líneas principales se encuentran vías permanentes de regularización y acceso a la nacionalidad y al derecho de voto, así como la igualdad de acceso a ayudas y servicios públicos universales sin distinción por origen o situación administrativa.

De la misma manera, propone derogar la actual Ley de Extranjería para sustituirla por una norma centrada en derechos, eliminar las devoluciones en caliente y cerrar los CIE.

Respecto a los menores migrantes no acompañados, los 'morados' respaldan el reparto obligatorio entre comunidades autónomas con financiación estatal. Por último, se opone a prohibir prendas como el burka o el niqab en el espacio público en defensa de la libertad religiosa.