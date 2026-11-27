La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la manifestación por el 25N en Valladolid - PHOTOGENIC/CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Bilbao que, de confirmarse, sería el cuarto confirmado esta semana por el departamento de Ana Redondo y elevaría a 50 las asesinadas este año por violencia de género.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de la investigación este viernes en un mensaje en la red social X. Durante esta semana, el Ministerio de Igualdad ha confirmado tres asesinatos machistas: en Albacete, Murcia y Cádiz.

Agentes de la Ertzaintza detuvieron este jueves a un hombre, de 47 años, en Bilbao, tras agredir con un cuchillo a su expareja en un domicilio de la capital vizcaína. La víctima, de 34 años, fue evacuada al Hospital de Cruces y ha fallecido en la madrugada de este viernes.

El hombre acusado de matar a su expareja tenía en vigor una orden de alejamiento. Ambos compartían un piso en el que se produjo la agresión y tenían antecedentes por incidentes anteriores entre ellos por violencia de género y violencia doméstica, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.