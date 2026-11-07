IA y acompañamiento personal ¿Claves en la orientación laboral de los jóvenes?

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MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ayuda en Acción está investigando una metología para integrar la Inteligencia Artificial (IA) en las sesiones de orientación laboral de los jóvenes con el fin de identificar oportunidades formativas y valorar cuáles se ajustan a sus circunstancias.

La organización recuerda que comenzó en 2024 a explorar una herramienta de IA generativa dirigida a jóvenes, cuyo diseño inicial planteaba un uso autónomo para consultar oportunidades formativas y laborales.

Según el informe 'La inteligencia artificial en la Formación Profesional', elaborado por Ayuda en Acción y el CSIC, el 43% del alumnado de grado superior encuestado utilizaba estas herramientas habitualmente. Además, el 77% las había empleado para preparar trabajos o redacciones y el 55% para estudiar exámenes.

Sin embargo, su uso relacionado con el empleo y la orientación era mucho menor y solo el 19% había recurrido a la IA para recibir orientación sobre su trayectoria formativa o profesional y el 18% para preparar un currículum o una carta de motivación.

En este contexto, las primeras pruebas y el trabajo con los equipos de orientación mostraron que un asistente aislado no respondía por sí solo a las necesidades detectadas en los programas por lo que la entidad está investigando ahora una metodología que integra la IA dentro de las sesiones de orientación.

Así, la tecnología se utiliza como apoyo para buscar, ordenar y comparar recursos, mientras que la persona orientadora mantiene las funciones de identificar barreras, valorar si una oportunidad es viable, ampliar alternativas y acompañar la decisión.

SESGOS

Ayuda en Acción alerta, no obstante, de los riesgos del uso autónomo de la IA en la orientación a la hora de que un joven pueda interpretar una respuesta automática como una recomendación objetiva y termine descartando estudios, profesiones u oportunidades sin contrastarla.

Los modelos se construyen, según ha advertido la ONG, con grandes volúmenes de información que también contienen desigualdades y estereotipos. Por ello, pueden asociar determinadas profesiones a hombres o mujeres, ofrecer opciones diferentes según el origen o el lugar de residencia, reducir las alternativas de quienes tienen un nivel educativo más bajo o reproducir los sesgos presentes en los propios portales de empleo.

En este sentido, indican que estos sesgos no siempre aparecen en forma de una respuesta claramente discriminatoria. También pueden manifestarse en las opciones que la herramienta no muestra, en el orden en que las presenta o en las expectativas que proyecta sobre una persona.

Por este motivo, Ayuda en Acción trabaja dentro de una metodología acompañada mediante la que la persona orientadora puede comprobar las fuentes, detectar si una recomendación responde a un estereotipo, incorporar circunstancias que la herramienta desconoce y evitar que una única respuesta limite aspiraciones.

"La orientación no consiste en entregar a una persona joven una lista de estudios o empleos, sino en ayudarla a comprender qué opciones tiene y cuáles pueden ser posibles en su situación. Si una respuesta de la IA reproduce un estereotipo o deja fuera determinadas alternativas, la persona orientadora puede detectarlo, cuestionarlo y abrir de nuevo el abanico", ha explicado la directora de los programas de Ayuda en Acción en España, Loreto Rebollo.

En los programas con jóvenes de Ayuda en Acción ya se ha trabajado sobre el uso de la IA para la orientación juvenil, con experiencias reales por ejemplo, en Impulsa, que acompaña a jóvenes de ESO y Formación Profesional en riesgo de abandono escolar.

En esta iniciativa, un estudiante de cuarto de ESO, que necesitaba conseguir ingresos rápidos, buscaba junto a su profesional de orientación ciclos de grado medio en el portal TodoFP. Con apoyo de la IA, se pudieron consultar salarios y salidas profesionales y priorizar durante la sesión diez opciones próximas a su barrio. En este caso concreto, la tecnología redujo el tiempo dedicado a buscar información, mientras que el acompañamiento profesional permitió valorar qué alternativas respondían mejor a sus necesidades y circunstancias.

Los equipos de orientación de Ayuda en Acción han observado que un "chat vacío" o la necesidad de hacer preguntas sin orientación pueden bloquear a quienes todavía no han identificado sus intereses, capacidades u objetivos. Por eso, consideran que utilizar IA en orientación requiere más que aprender a redactar prompts: implica interpretar la respuesta, detectar posibles errores, comparar recomendaciones y saber cuándo solicitar ayuda.