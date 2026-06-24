Ignacio Campoy es elegido miembro del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

Archivo - 27 September 2025, US, New York: A view of the logo of the United Nations at the General Debate of the UN General Assembly in New York. Photo: Kay Nietfeld/dpa - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El profesor Ignacio Campoy Cervera ha sido elegido este miércoles miembro del Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, en una votación celebrada en Nueva York (Estados Unidos) en la que ha obtenido 114 votos.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Juventud e Infancia, que ha indicado que también han resultado elegidas las candidaturas de Malasia, Azerbaiyán, Argentina, Omán, Chile, Ucrania, Níger e Irlanda.

La candidatura de Campoy, Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia para "reforzar el compromiso del país con la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el ámbito global", ha apuntado el departamento que dirige Sira Rego.

La ministra ha celebrado el resultado y ha destacado que "Ignacio Campoy representa una trayectoria sólida, rigurosa y profundamente comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en ámbitos clave como la inclusión y la igualdad de oportunidades".

La titular de Juventud ha subrayado la importancia de contar con perfiles de reconocido prestigio en un contexto internacional marcado por conflictos armados y crisis humanitarias que afectan de manera especial a la infancia.

El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes encargado de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los Estados parte, así como de emitir recomendaciones y orientar las políticas públicas en materia de infancia a nivel global.