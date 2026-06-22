Derechos Sociales amplía a 7 millones las ayudas del Programa Reina Letizia a personas con discapacidad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables, en Kursaal, a 16 de junio de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El evento ha sido organizad - Unanue - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha convocado las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión, destinadas a mejorar las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, según recoge el extracto de la resolución publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La dotación total asciende a 5.225.550 euros y la cuantía máxima por beneficiario será de 10.000 euros.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas con nacionalidad española o residencia legal en España que tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, así como aquellas con capacidad intelectual límite incluidas en medidas de acción positiva para el acceso al empleo.

Según la resolución, recogida por Europa Press, deberán estar cursando o iniciar estudios o actividades formativas orientadas a mejorar su cualificación, empleabilidad e inserción social.

El objetivo de la convocatoria es ofrecer apoyo económico que garantice los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos educativos en condiciones de inclusión, equidad, accesibilidad universal y no discriminación.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. Las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica del Ministerio o en la web del Real Patronato sobre Discapacidad, hasta el 23 de julio.

Para el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, este programa "busca que ninguna persona con discapacidad vea limitados sus derechos y oportunidades". "El progreso de un país debe medirse también en clave de derechos sociales e inclusión. Un gobierno no puede permanecer impasible ante las desigualdades o la discriminación, y tiene la responsabilidad de actuar para corregirlas y garantizar la plena participación de toda la ciudadanía", ha manifestado.