Las inquietudes de la infancia ante las elecciones del 29N: vivienda, prestación por crianza, salud mental y RRSS

PP, PSOE, Frente Amplio y Vox han participado en un debate electoral propuesto por UNICEF con 200 niños como público - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las inquietudes de la infancia y la juventud ante las próximas elecciones del 29 de noviembre pasan por la crisis de la vivienda y cómo afecta especialmente a los niños, la aprobación de una prestación universal por crianza y ayudas a las familias con hijos, la salud mental y las redes sociales.

Así lo han puesto de manifiesto este jueves Eva, Ángela y Paula como miembros del Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de UNICEF España, en el marco del debate electoral 'La infancia en un sobre' celebrado por la entidad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con representantes del PP, PSOE, Vox y Frente Amplio.

Las tres jóvenes de 14 y 15 años se han encargado de trasladar a los políticos las cuestiones que más preocupan a los niños y jóvenes en tres materias: pobreza infantil, protección a la infancia en el ámbito de los derechos digitales y salud mental, cooperación y acción humanitaria.

Según ha explicado Eva en declaraciones a los medios antes del acto, la crisis de la vivienda "afecta bastante más a los niños y a las niñas" porque son "los más vulnerables en ese tipo de situaciones". Además, durante su presentación ha argumentado que "después de descontar de los ingresos familiares los gastos que supone el pago de una vivienda la pobreza infantil afecta a 850.000 niños y niñas, que es una barbaridad".

En este sentido, la joven ha querido saber "cómo se va a asegurar la situación estable de la infancia" en el contexto de la crisis de la vivienda. Por otro lado, ha puesto de relieve que "las familias con menos recursos son las que más sufren desigualdad" por lo que ha preguntado si están dispuestos a plantear una prestación universal por crianza para reducir la pobreza infantil.

Por su parte, Ángela ha advertido de que "en España falta psicólogos públicos para niños y jóvenes" y ha preguntado a los políticos "qué se puede hacer exactamente para que un niño no tenga que esperar meses para tener una cita con un psicólogo y qué medidas de prevención proponen".

"Los jóvenes se tienen que sentir comprendidos y, a veces, no tienen ese adulto de referencia a quien le pueden contar las cosas. Pero un psicólogo puede ayudar mucho y si tienes que esperar muchos meses para que te den una cita pues al final los problemas de salud mental se van complicando", ha destacado en declaraciones a los medios.

VIOLENCIA DIGITAL, DESINFORMACIÓN O CONTENIDOS INADECUADOS

La joven también les ha interrogado sobre cómo se pretende resolver el problema de la violencia infantil y cómo se podrían destinar recursos a mejorar los sistemas públicos de atención al menor"; qué medidas propone para hacer frente "a los problemas relacionados con la violencia digital, la desinformación o los contenidos inadecuados, sabiendo que es necesaria una protección de la infancia en el entorno digital".

Ángela, además, ha reconocido que les preocupa la cuestión de las redes sociales porque son una herramienta de "doble filo" ya que son un medio de comunicación, al tiempo que son "muy perjudiciales en algunos casos". "Son bastante preocupantes", ha afirmado la joven, que asegura que las usa "muy moderadamente" y con "control parental".

"Me siento protegida a la hora de usar las redes sociales más que nada porque mis adultos de referencia que son mis padres me van guiando pero hay muchos jóvenes que no tienen a ese adulto de referencia que les vaya guiando y pueden meterse en muchos problemas", ha indicado.

Respecto al bloque dedicado a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, Paula ha preguntado sobre qué importancia tiene la cooperación internacional al desarrollo y la acción humanitaria en su estrategia de partido y si estarían de acuerdo en intervenir en la infancia el 20% del presupuesto destinado a cooperación.

Preguntada sobre las razones que le han llevado a participar en esta iniciativa, Eva cree que es "importante" que se "escuche a la infancia y a la adolescencia" y se le tenga "en cuenta" a la hora de tomar decisiones, aunque no puedan votar.

UNA GENERACIÓN CON "MUHAS COSAS BUENAS"

"Somos una generación que tenemos muchas cosas buenas. Nos estamos educando para el futuro y me parece muy importante que los adultos comprendan nuestro punto de vista, que nos tengan en cuenta", ha insistido en esta línea Paula.

El debate electoral ha contado con asistencia de 200 estudiantes de Madrid y la participación de Ignacio Ayres, responsable de Política Social del Partido Popular; Aránzazu Figueroa, líder de las Juventudes Socialistas de España; Blanca Armario, la diputada y portavoz de Vox en la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso; y María Pastor, número 6 de la lista del Frente Amplio por Madrid.

Durante el encuentro, los representantes de las cuatro formaciones han coincidido en la necesidad de reforzar los recursos públicos para atender la salud mental de la infancia y la juventud, y en aumentar el número de profesionales especializados en la infancia.

En materia de apoyo a la crianza y pobreza infantil, Frente Amplio ha defendido una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años, cuya implantación comenzaría por los más pequeños, mientras que el PP ha planteado una deducción fiscal familiar reembolsable y de abono mensual, que presenta como una fórmula similar de apoyo a la crianza, aunque sin concretar su cuantía ni su alcance universal.

El PSOE ha señalado el ingreso mínimo vital como instrumento de protección de las familias vulnerables, sin concretar una prestación universal por crianza en este bloque, mientras que Vox ha propuesto ampliar el alcance de las bonificaciones de comedor y otras ayudas escolares entre las familias con menos recursos.

Sobre el entorno digital, Frente Amplio ha propuesto impedir los diseños adictivos en las redes sociales y pedir responsabilidad a las plataformas, mientras que Vox ha defendido que las familias decidan sobre el acceso y uso de estas plataformas por sus hijos.

El PSOE ha planteado aprobar una ley de protección de la infancia en los entornos digitales en la próxima legislatura y hacer responsables a las plataformas, y el PP ha apostado por sanciones proporcionales a la facturación de las plataformas que incumplan las normas de protección de los menores.

La presidenta de UNICEF España, Mª Ángeles Espinosa, ha apuntado que las elecciones generales serán "decisivas" para el presente y para el futuro de más de ocho millones de niños y niñas que viven en España y "que no votan, pero que se verán afectados en sus vidas, en su cotidianidad, por las decisiones que quien se haga cargo de formar gobierno a partir del día 29 de noviembre irá tomando".

"Decisiones que impactarán de manera positiva o negativa en su futuro, en sus oportunidades, en su desarrollo, en definitiva en el ejercicio de sus derechos", ha declarado la presidenta, que ha defendido que apostar por la infancia es una cuestión de derechos, solidaridad y una "decisión inteligente".