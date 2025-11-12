Juventud propone a periodistas una guía con preguntas y enfoques "respetuosos" para informar de violencia sexual a niños

Presentación de la guía para periodistas del Ministerio de Juventud e Infancia. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud ha lanzado una guía para periodistas sobre cómo comunicar la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia, en la que propone preguntas orientativas para entrevistas y ejemplos de enfoques responsables.

"La cobertura informativa sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes exige un alto grado de responsabilidad ética y profesional. Las palabras e imágenes pueden contribuir tanto a visibilizar la gravedad del problema como a generar una victimización secundaria si no se emplean con cuidado", ha advertido el Ministerio de Juventud e Infancia.

La guía se ha presentado este miércoles en un acto en el Ministerio de Juventud e Infancia, en el que también se ha dado a conocer un estudio de mapeo actualizado sobre la implementación del modelo Barnahus en España. Ambos materiales forman parte del proyecto conjunto del Consejo de Europa y la Comisión Europea, en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, orientado a fortalecer un modelo de justicia adaptada a la infancia.

Según han explicado, la guía para periodistas busca ofrecer estrategias y recomendaciones para abordar estas informaciones "desde un enfoque riguroso, respetuoso y centrado en los derechos de la infancia y la adolescencia".

El documento, elaborado mediante una metodología basada en el análisis de códigos deontológicos, directrices profesionales y materiales de organizaciones sociales, así como en la revisión de buenas y malas prácticas, subraya que este tipo de violencia no puede tratarse como un hecho "aislado", sino como un "problema estructural y social", e insiste en que las informaciones deben "evitar la revictimización y proteger la identidad de las personas afectadas".

También pone el foco en la "precisión legal" y "la perspectiva de género e interseccional", recordando que, "por debajo de los 16 años, una persona no puede consentir y que esta realidad debe reflejarse correctamente en los relatos informativos".

Además, la guía ofrece preguntas orientativas para entrevistas, ejemplos de enfoques responsables y un glosario de términos adecuados para informar sobre la violencia sexual en la infancia, junto con un listado de fuentes oficiales y recursos especializados, según señala el departamento que dirige Sira Rego.

La directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Sandra de Garmendia, ha destacado que "los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la construcción de la mirada social" y ha defendido la necesidad de "informar con respeto y prudencia, narrando la realidad con responsabilidad". "Contar bien las historias puede marcar una diferencia: puede contribuir a romper silencios, a generar mayor sensibilidad y a construir una sociedad más protectora", ha remarcado.

Por otro lado, sobre los nuevos avances en el modelo el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez ha subrayado que "el modelo Barnahus se ha consolidado como eje central de las políticas de protección frente a la violencia sexual en España", destacando el consenso alcanzado entre administraciones y entidades sociales para su extensión en todo el territorio.

Durante el acto se ha puesto en valor el trabajo conjunto entre instituciones y el acompañamiento del Consejo de Europa y de organizaciones como Save the Children.

El modelo Barnahus, inspirado en la experiencia islandesa, integra en un mismo espacio la atención judicial, médica, psicológica y social a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con el objetivo de evitar su revictimización y garantizar su protección en todas las fases del proceso.