La madre del joven asesinado en Tárrega (Lérida) reúne casi 100.000 firmas para revisar la Ley del Menor en casos graves - CHANGE.ORG

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Silvia Guerrero, madre de Juan, el joven de 18 años asesinado por un menor en Tárrega (Lérida) en 2025, ha reunido casi 100.000 firmas en Change.org en su petición para endurecer la Ley de responsabilidad penal de los menores en casos de especial gravedad.

En concreto, la iniciativa ciudadana solicita formalmente que ante hechos de máxima gravedad cometidos por menores de edad se valore la gravedad de las actuaciones y no únicamente la edad del agresor.

La promotora ha recibido un escrito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que traslada su pésame a la familia y asegura que la protección y la atención a las víctimas constituyen una prioridad para el Ejecutivo, además de señalar que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene conocimiento de la petición.

En su contestación, Sánchez ha recordado que el marco normativo de la Ley del Menor ya fue objeto de una reforma para responder a la lucha contra determinados delitos graves cometidos por menores de edad. Además, ha dicho que dicha modificación legislativa "reforzó la proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y las medidas aplicables, amplió las posibilidades de internamiento y endureció el tratamiento de los delitos de mayor gravedad".

Guerrero ha agradecido el tiempo dedicado por Moncloa pero ha manifestado que la respuesta no le vale "en absoluto", al considerar que no aborda el fondo de la reclamación.

De la misma manera, ha señalado que aquella modificación fue en 2006 y que, desde entonces, han pasado "veinte años sin revisar bien cómo responde esa ley a los delitos más graves y violentos cometidos por menores". "No nos vale, Pedro Sánchez. Porque es un claro 'no voy a hacer nada más'", ha afirmado.

Asimismo, la impulsora de la recogida de firmas ha dirigido sus críticas hacia el Partido Popular, formación a la que ha recordado que recibió presencialmente a las familias afectadas y se comprometió a impulsar modificaciones legales.

DECEPCIONADA CON PP Y PSOE

En esta misma línea, ha mostrado su "decepción" con PP y PSOE y ha censurado que el principal grupo de la oposición no haya vuelto a responder a sus requerimientos tras haber transcurrido cinco meses y tras haber remitido cuatro correos electrónicos, por lo que ha exigido a la formación que aclare las actuaciones que realiza desde la oposición.

"PP, os metéis con la inacción del Gobierno pero ¿qué estáis haciendo desde la oposición?", ha preguntado, al mismo tiempo que ha criticado que los 'populares' dieran "esperanzas" y ahora ignoren a las familias.

La respuesta del presidente llega después de meses de movilización de Silvia junto a otras familias que también perdieron a sus hijos en casos en los que los autores eran menores de edad. El pasado abril, Silvia acudió al Congreso junto a las familias de Dani, Álex, Leticia y Jesús para registrar sus firmas y pedir una revisión de la Ley del Menor en casos graves.

Guerrero ha insistido en que su petición no busca reparar un daño que "ya es irreparable", sino "evitar que otras familias tengan que pasar por lo mismo". "Pienso seguir luchando por lo que considero que es una modificación necesaria para evitar casos como el de Juan. Porque yo ya no voy a recuperar a mi hijo, pero si puedo evitar a una sola familia el sufrimiento que tengo dentro, todo esto habrá merecido la pena", ha concluido.