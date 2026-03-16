Martín Padura (Fad): "La familia es el principal agente de prevención frente a los riesgos digitales y de salud mental"

Archivo - Varios alumnos repasan apuntes antes del primer examen de la primera jornada de la convocatoria extraordinaria de la PAU, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, a 1 de julio de 2025, en Madrid (España). 2148 - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura, ha defendido este lunes que "la familia es el principal agente de prevención frente a los riesgos digitales y de salud mental en la adolescencia".

Así lo ha indicado Martín Padura durante su participación en el 47º Diálogo de Educación de COFAPA, que ha organizado la Confederación de Padres de Alumnos

En su intervención, la directora general de Fad Juventud ha destacado que el 39,8% de los adolescentes sufre ataques o sensación de ansiedad con mucha frecuencia y el 53,2% de los jóvenes reconoce uso excesivo de su smartphone, sintiendo cierto descontrol.

Asimismo, Martín Padura ha indicado que el 52,2% cree que el uso de internet los aísla más socialmente y el 68% de los adolescentes (de 13 a 17 años) consume pornografía online de manera frecuente, iniciándose entre los 8 y los 12 años.

Por otro lado, la directora general de Fad Juventud ha señalado que más del 90% de los jóvenes sabe cómo gestionar la privacidad de sus redes sociales y bloquear contactos no deseados, utilizando internet de forma mayoritaria para el entretenimiento (80%) y como herramienta educativa (62%).

En este escenario, Martín Padura ha manifestado que "el riesgo cero no existe" y ha instado a los padres a huir de falsas seguridades, como la sobreprotección, hacia un modelo basado en el acompañamiento y la "mediación parental".

La directora general de Fad Juventud ha recomendado a las familias mantener una comunicación basada en la "escucha activa" y la empatía, sumada a la afectividad y el "establecimiento de normas y límites". También ha destacado la necesidad de enseñar una adecuada resolución de conflictos y de fomentar el pensamiento crítico, para que los menores aprendan a dudar de lo que ven o leen.

Finalmente, Martín Padura ha animado a las familias a adoptar un modelo de relación "asertivo o democrático". Según ha explicado, este estilo educativo, que aúna un "alto grado de afecto y comunicación" con "claridad de normas y objetivos", es el que mejor fomenta una "autoestima sana y notable autonomía personal" en los hijos, preparándolos para afrontar la transición a la vida adulta propia de la adolescencia.