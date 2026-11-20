Niños en el Congreso de los Diputados en la actividad 'Diputados por un día' de Aldeas Infantiles SOS. - ALDEAS INFANTILES SOS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 157 niños y niñas han defendido este viernes su derecho a desconectar de la tecnología y de Internet en un pleno infantil organizado por Aldeas Infantiles SOS, en el Congreso de los Diputados, con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra este 20 de noviembre.

El pleno se enmarca en el programa educativo de Aldeas Infantiles SOS, 'Abraza tus valores', que lleva 29 años llevando a las aulas de todo el país la educación en valores. Tras abordar el respeto y la convivencia en los entornos digitales, la organización invita ahora a los escolares a reflexionar sobre su capacidad para tomar decisiones por sí mismos, distinguir lo que les conviene y comprender las consecuencias de sus acciones, tanto dentro como fuera de internet.

En concreto, en la actividad 'Diputados por un Día', los niños y las niñas reflexionan, debaten, formulan sus propuestas y votan para comprometerse a adoptar las elegidas. Según ha destacado Aldeas Infantiles SOS, se trata de una oportunidad de alzar su voz, hacerse oír y participar en la vida democrática.

Durante el acto, ha tomado la palabra Adriana Crespo Mozo (6º de Primaria), del colegio Los Abetos, de Manzanares el Real (Madrid), para reivindicar el derecho a ser y crecer libres sin estar tan pendientes de las pantallas. "El tiempo de pantalla tiene que estar adaptado a nuestra edad, y nunca, y lo decimos muy alto, nunca, sustituirlo por aire puro, lectura, deporte o familia y amigos", ha defendido.

A continuación, Daniel Gaitán Gutiérrez (5º de Primaria), del colegio Los Almendros, de Rivas Vaciamadrid (Madrid), ha manifestado el derecho a recibir atenciones especiales ante alguna discapacidad. "Es importante eliminar barreras: utilizar subtítulos para quien no oye, lectores de pantallas para quien no ve y comandos de voz para quien le cuesta usar las manos", ha pedido.

Por su parte, Víctor Calvo León (6º de Primaria), del colegio Gómez Manrique, de Villamuriel de Cerrato (Palencia), ha señalado el derecho a tener una familia que te apoye, mientras Gloria Espinoza Serrano (6º de Primaria), del colegio Nuestra Señora de la Asunción (Salamanca), ha subrayado el derecho jugar.

En representación del colegio Los Doce Linajes de Soria, Luna San Miguel de Lucas (4º de Primaria) ha hablado de la necesidad de protección haciendo accesible el número 017 de ayuda en ciberseguridad; y Lara Barrera Álvarez (5º de Primaria), del colegio San Cristóbal, de Boecillo (Valladolid), ha pedido "que la policía persiga a los hackers, borre la pornografía y eche enseguida a los que usan la inteligencia artificial para hacer memes que insultan o fotos falsas de niños y niñas".

Finalmente, Esteban Roig Valenzuela (6º de Primaria), del colegio Cardenal Xavierre FESD de Zaragoza, ha subrayado el derecho a la paz también en la red. "La paz empieza en nuestras clases, colegios, en nuestras casas y en cada mensaje que enviamos", ha afirmado.

Tras los discursos, los portavoces han presentado 14 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones. El más votado ha sido el punto titulado 'Desconectarnos más de la red para reconectar con la vida: juego libre, familia, deporte y nosotros mismos', seguido por 'Vigilar que nadie nos haga daño en la red y no enseñar ni decir nada que pueda dañar a los demás'; 'que de lunes a jueves no se use ninguna pantalla, salvo que sea necesario' y 'tratar bien a los compañeros, también en los chats y en los juegos online, sin insultos ni violencia'.