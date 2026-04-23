Más de la mitad de los niños españoles juegan solos y el 70% desearía tener más tiempo para jugar, según estudio

Tres niños jugando. - FUNDACIÓN CRECER JUGANDO

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 56,8% de los menores de 6 a 12 años afirma jugar en solitario a diario, pese a preferir hacerlo con sus amigos, y el 70% dice que desearía tener más tiempo para jugar, según revela el Estudio del Juego Infantil, impulsado por el Observatorio del Juego Infantil y la Fundación Crecer Jugando, con motivo de la celebración del Día del Niño, que se celebra el 26 de abril.

"El juego es un derecho fundamental de la infancia, tan importante como el derecho a la educación o la salud, por eso, necesitamos saber más acerca de cómo se realiza y las limitaciones que encuentra", ha indicado el director del Observatorio del Juego Infantil, Gonzalo Jover, en la presentación del informe.

Además, el estudio revela que cerca de un 60% de los menores juega en su habitación, especialmente a partir de los 8 años, "lo que refuerza el aislamiento social en esta actividad", según los autores del documento.

Los niños encuestados con edades comprendidas entre los 6 y los 8 años prefieren jugar en el parque o en espacios que no sean su habitación o salón de casa. El parque es su sitio preferido para jugar (30,2%).

Asimismo, el estudio muestra que el 66% de los niños desearían tener más tiempo para jugar entre semana, frente a un 27% que se muestra satisfecho con el tiempo actual. Durante el fin de semana, sin embargo, la mayoría está satisfecho con su tiempo de juego. En cuanto al tiempo dedicado a jugar, los padres señalan que sus hijos juegan 2 horas diarias entre semana, y 4 horas los fines de semana.

El estudio también analiza las emociones durante el juego. Estar con amigos es lo que más felicidad genera entre los niños (97%) por delante de videojuegos o dispositivos electrónicos, que llegan a generar sensaciones como la ansiedad o estados de nerviosismo (34%).

"Los niños en España no juegan lo suficiente: tres de cada cuatro no están satisfechos con su tiempo de juego", ha señalado la psicóloga sanitaria, Silvia Álava, al tiempo que ha advertido de que a través del juego, "los menores consolidan procesos cognitivos esenciales, como la atención, la memoria o la planificación, que resultan determinantes para su rendimiento y éxito académico".

LOS ABUELOS, CLAVES PARA LA CRIANZA

El informe destaca también el "papel clave" que ejercen los abuelos en la crianza de los niños, sobre todo desde los 6 a los 8 años. Según señala, estos actúan como apoyo fundamental en el cuidado de los niños en un 40,3% de los casos, y alcanzan un 63,8% como apoyo ocasional. Además, su presencia es muy importante en los más pequeños, donde además ejercen como compañeros de juego.

"El juego es la esencia de la infancia. Un niño que juega es un niño sano, y como sociedad, debemos procurarles a los niños tiempos, espacios y recursos para hacer posible este derecho", ha remarcado la directora de comunicación de la Fundación Crecer Jugando, Maite Francés.

Este estudio está enmarcado en la celebración del Día del Niño que impulsa la Fundación Crecer Jugando y en el que participan más de 2.000 instituciones, entidades culturales y clubes deportivos de toda España con el objetivo de poner en valor el papel de los niños y niñas en la sociedad.

Según destaca la fundación, en todos estos años, se han sumado a la celebración de este día el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Ciencias Naturales, el Oceanogràfic de Valencia, el Guggenheim de Bilbao, el Parque de Cabárceno; así como ayuntamientos como el de Cádiz, Santander y Granada; y clubes deportivos como CD Leganés, Cádiz CF, Villarreal CF o el Unicaja Baloncesto.