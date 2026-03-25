Migraciones lanza una encuesta para conocer las necesidades de los jóvenes españoles residentes en el exterior

Campaña del MISSM sobre jóvenes en el exterior. - MISSM

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha una encuesta on line para conocer las necesidades de los jóvenes españoles residentes en el extranjero. La encuesta digital y anónima 'Trayectorias' va dirigida a jóvenes españoles de entre 20 y 39 años que residen actualmente fuera de España. La consulta estará accesible hasta el 19 de abril de 2026, inclusive.

La implementación de la encuesta correrá a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España, la Agencia de las Naciones Unidas para las Migraciones. Los resultados de la encuesta permitirán conocer de primera mano las inquietudes, aspiraciones y expectativas de retorno de la población española joven residente en el exterior. Esto contribuirá, entre otros aspectos, a "facilitar procesos de reintegración y a fortalecer los vínculos de la diáspora española con el país".

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo Llorente, ha puesto de manifiesto que "esta consulta permitirá entender mejor quiénes son los jóvenes españoles que viven fuera, qué están viviendo y qué esperan para su futuro. Sus voces nos importan y nos importan mucho".

Por su parte, María Jesús Herrera, jefa de Misión de la OIM en España, ha subrayado que "escuchar sus voces permite avanzar en el diseño de políticas migratorias que conciban el retorno no solo como una oportunidad para recuperar talento, sino también como una forma de potenciar la contribución de los jóvenes españoles al desarrollo económico, social, político y comunitario del país".

Tras la recopilación de los resultados de la encuesta, la OIM elaborará un estudio basado en el análisis de la información recopilada a través de la encuesta digital y de entrevistas realizadas a informantes clave que puedan ofrecer información ampliada que enriquezca los resultados.

Este estudio permitirá ofrecer una visión integral de los perfiles y trayectorias de la ciudadanía joven española residente en el exterior, analizando también vínculos con el país de origen, expectativas de retorno y formas de participación política y asociativa, entre otros aspectos.

Los jóvenes interesados pueden realizar la encuesta a través del enlace https://ee.kobo.iom.int/x/VDBFWTsG