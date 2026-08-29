'Oliver y Benji' frente a los vídeos cortos de las redes sociales

Archivo - Un niño ve la televisión en su casa. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La psicóloga Pilar Conde, directora técnica de Clínicas Origen, ha reivindicado recuperar series "de antes" como 'Campeones: Oliver y Benji' por su impacto positivo para la infancia frente al consumo de vídeos cortos en redes sociales y ha defendido que la clave del consumo audiovisual infantil no está en el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas, sino en el tipo de contenido que ven.

Según ha explicado Conde, el auge de las redes sociales ha llevado a que los menores pasen cada vez más tiempo frente a las pantallas del móvil, la tablet o la televisión, en muchos casos a través del consumo de vídeos cortos encadenados cuyo origen resulta difícil de identificar y supervisar. Precisamente, esta semana META ha llegado a un acuerdo en Estados Unidos para implementar medidas de protección de menores en sus redes, aunque de momento no va a aplicarlo fuera de este país.

"Aprendemos a través de modelos, de experiencias", ha señalado Conde, quien advierte de que, cuando el contenido lo determina un algoritmo, su valor educativo queda "al azar". Frente a ello, ha defendido que las series "con las que crecieron sus propios padres" y en las que se inculcan valores como el respeto, el compañerismo, la empatía o el esfuerzo tienen un "impacto positivo" en el desarrollo de una competitividad saludable, algo que se genera "a través del modelado de sus ídolos animados".

Conde ha destacado, en particular el tratamiento de la rivalidad en este tipo de ficciones, en las que, según indica, el adversario nunca se presenta como un enemigo y ha afirmado que "la rivalidad bien entendida potencia nuestras cualidades, eleva el esfuerzo y nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos".

"Reconocer al adversario como alguien que nos hace crecer nos motiva y nos reta a comprender que tanto nuestro desarrollo como el suyo está profundamente influenciado por esa relación. Cuando entendemos esto, la rivalidad deja de ser un enfrentamiento para convertirse en un vínculo de crecimiento mutuo", ha añadido la experta.

Asimismo, Conde ha señalado como un recurso poco habitual en la ficción infantil actual el hecho de que los personajes verbalicen sus emociones antes de actuar, algo que "ayuda a entender los procesos internos de los demás y los propios", ha indicado.

Por otra parte, la psicóloga ha defendido la importancia de que los padres vean este tipo de contenidos audiovisuales junto a sus hijos y ha explicado que "el tiempo de calidad compartido entre padres e hijos influye en el bienestar de ambos y ayuda al menor al establecimiento de vínculos saludables" ya que "cuando las conexiones surgen de intereses genuinos, en los que ambas partes disfrutan, el vínculo es más profundo".

"Los menores suelen disfrutar de los gustos y aficiones de sus padres porque desean formar parte de su mundo. Más que la actividad en sí, lo que buscan es el vínculo, sentirse incluidos y vivir experiencias junto a las personas con las que tienen un mayor apego", ha afirmado Conde, quien concluye que, si la pantalla va a estar encendida, conviene que el contenido esté elegido y que se visualice acompañado por un adulto.