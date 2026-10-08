ONG celebran la nueva fecha del 27 de noviembre contra el matrimonio infantil impulsada por la ONU: "Importante avance" - COALICIÓN NO QUIERO

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coalición No Quiero, formada por Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children, ha celebrado la la reciente proclamación del 27 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, impulsado pro la Organización de las Naciones Unidas.

Para las ONG, la aprobación por parte de la ONU de esta nueva fecha, el 4 de septiembre, "supone un importante avance y una nueva herramienta para visibilizar, sensibilizar y movilizar frente a una práctica nociva que afecta cada año a alrededor de 12 millones de niñas en distintas partes del mundo".

"Este reconocimiento cobra especial relevancia en un momento como el actual, marcado por el retroceso de los derechos de niñas y mujeres, la reducción de la financiación de la cooperación internacional para el desarrollo y el debilitamiento de organizaciones y programas que trabajan para protegerlas", han apuntado.

En este sentido, la Coalición quiere contribuir a que el próximo 27 de noviembre se convierta "en una verdadera oportunidad para impulsar compromisos políticos, movilizar recursos y promover medidas concretas de prevención y protección" frente al matrimonio infantil.

De la misma manera, ha explicado que la elección de esta fecha tiene un antecedente de movilización en India, donde el 27 de noviembre de 2024 el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia de ese país lanzó la campaña nacional 'Bal Vivah Mukt Bharat' (India libre de matrimonio infantil).

Con el objetivo de que esta movilización sirva de inspiración el 27 de noviembre, las entidades han instado a instituciones, centros educativos, organizaciones y comunidades a sumarse, escuchar a las niñas y actuar para protegerlas frente al Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado.

1,5 MILLONES DE NIÑAS, POSIBLES VÍCTIMAS Entre este 11 de octubre y el próximo 27 de noviembre, han subrayado que alrededor de 1,5 millones de niñas podrían ser forzadas a casarse antes de los 18. Se trata de una estimación basada en los 12 millones de Matrimonios Infantiles, "muchos de ellos forzados", que se producen cada año, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Asimismo, la Coalición ha reclamado que el reconocimiento de este día internacional vaya acompañado de una financiación sostenida y medidas concretas. "Celebramos este avance y exigimos que, lejos de seguir recortando ayudas, se fortalezcan los servicios, programas y profesionales que trabajan cada día para proteger los derechos de las niñas", ha concluido.