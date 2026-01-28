PACMA afea al Gobierno que "rectifique" y diga ahora que sí puede prohibir la entrada de menores a los toros

Una plaza de toros. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha criticado que el Gobierno negó "reiteradamente" tener competencias para prohibir la participación y la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos y ha afeado al Ejecutivo que "rectifica ahora tras el escrutinio internacional provocado por los informes del Partido Animalista y otras organizaciones presentados ante la ONU".

Así se ha pronunciado PACMA después de que el Ministerio de Juventud e Infancia haya anunciado que incluirá en la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han señalado este miércoles a Europa Press que esta prohibición está contemplada desde que se redactó el texto de la ampliación de la LOPIVI y que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, había informado sobre esta medida en la última Comisión de Juventud e Infancia del Congreso, celebrada en diciembre del pasado año.

Por su parte, PACMA se ha remitido al séptimo informe periódico que España debía presentar en 2024 al Comité de Derechos del Niño de la ONU. En este documento, consultado por Europa Press, el Gobierno español señala que "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece, de manera expresa e inequívoca, que la competencia para establecer las condiciones de asistencia y/o participación de menores a los festejos taurinos corresponde a las comunidades autónomas".

El partido animalista ha afeado al Ejecutivo que ahora "rectifica" como "consecuencia directa de la presión ejercida por la ONU tras la admisión y valoración de los informes presentados por PACMA y otras organizaciones especializadas en infancia".

Según recuerda PACMA, desde 2022, trasladó al Comité de los Derechos del Niño un informe detallado denunciando que España incumplía la Convención sobre los Derechos del Niño al permitir la exposición de menores a la tauromaquia. Dicho informe, según añade, fue formalmente admitido por Naciones Unidas y tenido en cuenta en el proceso de revisión del Estado español, junto a los presentados por otras entidades de defensa de la infancia, "siendo determinante para que el Comité reclamara explicaciones concretas al Gobierno".

El partido animalista ha asegurado que "durante este proceso, el Ejecutivo sostuvo reiteradamente que carecía de competencias para prohibir la participación y asistencia de menores a espectáculos taurinos, atribuyendo dicha responsabilidad a las comunidades autónomas".

PACMA asegura que desmontó esta "tesis" ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU señalando, "que el propio Estado dispone de herramientas legales suficientes para actuar y que la inacción respondía a una falta de voluntad política".

Además, recuerda que, durante la comparecencia ante el Comité, varios de sus miembros recordaron "expresamente" a la delegación española, encabezada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que "existía una recomendación específica pendiente desde hace siete años para proteger a la infancia de los efectos nocivos de la tauromaquia, reclamando la prohibición total de la asistencia y participación de menores de 18 años".

Desde PACMA consideran que el anuncio del Gobierno "evidencia que sí existían competencias estatales" y recalcan que "este avance no es fruto de una iniciativa voluntaria del Ejecutivo, sino del escrutinio internacional provocado por los informes admitidos por Naciones Unidas fruto del trabajo de organizaciones de protección animal que han sido sistemáticamente ignoradas".