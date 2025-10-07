Plan Internacional denuncia que las redes sociales facilitan el matrimonio infantil, que afecta a 12 millones de niñas

Archivo - Sefora, de 18 años, a quien sus padres le pidieron que entablara una unión informal con un chico de su pueblo. - IZLA BETHDAVID / PLAN INTERNACIONAL - Archivo

"No dejaré que eso le pase a mi hija", afirma Juna, nepalí ahora con 24 años, pero casada cuando era menor

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Plan Internacional ha advertido de que las redes sociales facilitan el matrimonio infantil, una práctica que afecta a 12 millones de niñas en todo el mundo a pesar de ser ilegal en la mayoría de países, con motivo de la presentación este martes 7 de octubre en el Congreso del informe anual 'Estado Mundial de las Niñas'.

La directora general de Plan Internacional España, Concha López, ha explicado que el estudio se ha llevado a cabo mediante conversaciones con más de 250 niñas y mujeres de más de 15 países. Todas han estado casadas o en una unión informal antes de los 18 de años.

Plan Internacional detalla que en 14 de los 15 países estudiados, siendo Níger la única excepción, el matrimonio infantil es ilegal, pero la falta de financiación, la deficiente aplicación de la ley y las lagunas jurídicas hacen que la práctica persista. Además, añade que las uniones informales, que son comunes en todo el mundo, siguen ocurriendo fuera de toda ley, lo que dificulta su control.

López ha explicado que durante las entrevistas hablaron de "casarse por amor", pero al avanzar las relaciones, "son las familias las que suelen presionar a sus hijas para formalizarlas mediante el matrimonio y preservar así el honor familiar y la reputación de la niña".

"Me casaron muy joven. No me permitieron estudiar ni progresar en la vida, me privaron de todo. Pero no dejaré que eso le pase a mi hija. Quiero que tenga un futuro brillante, y eso solo es posible si estudia y consigue un trabajo --afirma Juna, de 24 años, de Nepal, uno de los testimonios recogidos por Plan Internacional--. El matrimonio infantil solo conduce a un futuro sombrío". Así, la investigación destaca que todas las niñas encuestadas manifestaron no querer que sus hijas pasen por su situación de matrimonio infantil.

"La tecnología sigue reproduciendo las desigualdades de poder: hombres contactan con ellas, les prometen matrimonio, les prometen una salida y se aprovechan de su vulnerabilidad. A menudo a través de Internet encuentran estas conexiones, pero nos cuentan que fue la presión familiar por el honor lo que las llevó a casarse", ha añadido.

"CADA TRES SEGUNDOS UNA NIÑA ES OBLIGADA A CASARSE"

"Cada tres segundos una niña es obligada a casarse", ha lamentado López que, no obstante, ha recordado que en la última década se han realizado avances contra el matrimonio infantil, con la tasa disminuyendo del 22% al 19% y aumentando la concienciación de las niñas, adolescentes y mujeres que han pasado por un matrimonio infantil, quienes aseguran que "no quieren que sus propios hijos e hijas pasen por lo mismo".

"Todas las encuestadas destacaron que no quieren que sus hijas se casen antes de ser adultas, uno de los datos más relevantes del estudio, que muestra un cambio generacional pero es un avance que sigue siendo insuficiente", ha subrayado López.

UNA VEZ CASADAS, "DESAPARECEN"

El estudio también critica que el presupuesto destinado a detener el matrimonio infantil se centra en la prevención, pero que cuenta con "asignaciones mínimas" para el apoyo a las niñas una vez casadas. "Una vez casadas o en una relación, tienden a desaparecen del radar", aseguran desde Plan Internacional.

Las uniones informales, que, como dice López, son comunes en todo el mundo, siguen ocurriendo fuera de toda ley al estar "socialmente aceptadas" y no pasar por "ningún registro". "Esto dificulta su control, a pesar de tener las mismas consecuencias negativas para los derechos y desarrollo de las niñas que un matrimonio formal", ha añadido.

Así, López ha llamado a invertir "en programas que enfrenten las creencias, prácticas y expectativas sociales dañinas que perpetúan el matrimonio infantil, y que brinden una verdadera protección a las niñas en riesgo", al tiempo que ha manifestado que es igualmente prioritario garantizar un mayor acceso a la educación, promover la sensibilización y fortalecer la seguridad en línea.

LA MITAD, POR DIFICULTADES ECONÓMICAS Y PRESIÓN FAMILIAR

Uno de los puntos extraídos de las experiencias de las niñas es la vulnerabilidad que sufren en sus matrimonios. "Durante las conversaciones, revelaron cómo han sido dominadas por sus parejas, a menudo mucho mayores que ellas, y por sus familias, lo que en muchos casos derivaba en violencia", ha señalado la directora de Plan Internacional.

Según el estudio, un 46% de las niñas consultadas citaron las dificultades económicas o la presión social y familiar como las razones más comunes para contraer matrimonio o unión.

El informe, además, señala que el matrimonio temprano es el final de su educación, ya que seis de cada diez participantes no trabajan, estudian ni reciben formación y más de un tercio abandonó la escuela después de casarse.

27 NIÑAS Y DOS NIÑOS CASADOS EN ESPAÑA EN 2023

En España los matrimonios infantiles representan una cifra muy baja.

"Esta práctica continúa afectando especialmente a mujeres y niñas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades migrantes o en situación de especial vulnerabilidad social", han asegurado desde Plan International.

Según datos del INE facilitados por Plan, en 2023 contrajeron matrimonio 27 niñas y 2 niños de entre 16 y 17 años. "Las últimas cifras hablan de una proporción del 0'0053% de matrimonios de mujeres menores de edad", apunta la organización.