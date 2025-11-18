Los Premios Jóvenes 2025 de Fundación Máshumano reconocen la innovación de ocho empresas fundadas por menores de 35 años

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Jóvenes Máshumano 2025 han distinguido a ocho 'startup' de emprendedores sociales de entre 14 y 35 años, en reconocimiento a su apuesta por construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible a través de la innovación y la acción.

Fundación Máshumano ha detallado en un comunicado que esta edición ha reunido a 20 proyectos finalistas, selccionados entre 142 propuestas impulsadas por más de 389 jóvenes emprendedores. La ceremonia se llevó a cabo en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Callao (Madrid).

En este evento también se han celebrado los 20 años de este certamen, en los que --en colaboración con instituciones como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030-- han apoyado a un total de 8.500 jóvenes emprendedores.

Los premios constan de tres galardones principales, con el nombre de los patricinadores. Así, en la categoría 'Bankinter' se ha reconocido a Jordi Puig, fundador de 'Haptika Medical Technologies', una 'startup' española que ha desarrollado un sistema de retroalimentación sensorial para usuarios de prótesis de brazo mediante un brazalete háptico que transmite vibraciones al detectar presión y contacto, una innovación que mejora el control, la precisión y la experiencia del usuario.

En El Corte Inglés, se ha reconocido a 'ATOM H2' por crear un sistema modular de generación y almacenamiento de hidrógeno verde en estado sólido, diseñado para transformar el excedente de energía renovable en electricidad o calor (según sea necesario), lo que "impulsa un modelo energético más limpio, eficiente y sostenible", según el jurado.

El Premio Fundación Máshumano ha reconocido a Olivia Génova (26 años) y el proyecto 'Nataly', un dispositivo médico diseñado para detectar de forma temprana la hemorragia postparto de manera accesible, fácil de usar y pensada para funcionar en cualquier entorno sanitario, incluso en los más limitados.

Los proyectos premiados recibieron un capital semilla de 2.000 euro para impulsar el desarrollo de sus ideas y un reconocimiento fabricado con tecnología 3D por la empresa social Ayúdame3D, dedicada a la creación y distribución gratuita de prótesis de brazo para personas sin recursos, finalista de estos mismos premios en 2020.

RECONOMIENTOS ESPECIALES A LA INNOVACIÓN JOVEN EN SALUD

Además, como en cada edición, entidades colaboradoras otorgaron diversos reconocimientos especiales en apoyo al emprendimiento social y a la innovación joven. De este modo, el reconocimiento Ayuntamiento de Madrid ha sido para 'Oscillum Biotechology' y su cofundador Luis Chimeno (29 años), en reconocimiento a 'SmartLabel', una etiqueta inteligente que se coloca en contacto con los alimentos y es capaz de alertar sobre el estado de descomposición/frescura de ese producto mediante un simple cambio de color.

Por su parte, Reconocimiento Sego Finance ha premiado a 'Horus ML', de Jesús Prada (35 años), que desarrolla soluciones de inteligencia artificial y 'machine-learning' para el sector sanitario, centradas en el análisis de imágenes médicas, medicina de precisión y monitorización remota de pacientes.

El Reconocimiento Fundación Orange ha sido para Antonio González y la startup COTI que ofrece una plataforma de comunicación inclusiva diseñada para personas mayores o con dificultades cognitivas o tecnológicas, que conecta de forma sencilla y segura con familiares y profesionales.

Asimismo, el Reconocimiento SEOT ha recaído en la Asociación Iberozoa y el cofundador Antonio Martín (27 años). Su labor se centra en la divulgación, la conservación y el desarrollo laboral, impulsando proyectos que combinan educación ambiental, investigación e innovación para generar oportunidades profesionales en el ámbito de la biología y las ciencias ambientales.

Y el Reconocimiento Open Value Foundation ha premiado a 'IrisMap' y a su fundadora Laura San Leandro por su aplicación de guiado en interiores pensada para mejorar la accesibilidad y movilidad autónoma de las personas con discapacidad.

Los finalistas accedieron al Ecosistema Jóvenes Máshumano donde se benefician de un servicio de coaching profesional ofrecido por el Instituto Europeo de Coaching, y todos los participantes, hayan sido o no finalistas, podrán solicitar asesoramiento personalizado y gratuito por parte de profesionales sénior de SECOT, entre otros perks ofrecidos dentro del ecosistema, como indican los impulsores de los galardones.