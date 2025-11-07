'Profe, Tenemos Que Hablar', La Iniciativa De Derechos Sociales Para Prevenir El Acoso Escolar Del Alumnado Con Autismo - DERECHOS SOCIALES

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro Español sobre trastorno del espectro del autismo, ha lanzado la iniciativa 'Profe, tenemos que hablar', con el objetivo de prevenir el acoso escolar del alumnado con autismo.

En concreto, el proyecto invita a reflexionar sobre el papel del profesorado en la prevención del acoso escolar entre el alumnado autista. "Podéis observar, escucharnos, hablar conmigo a solas o preguntarme lo que necesito porque algunas cosas que necesitan los demás, no funcionan para mí", apunta el alumno protagonista de la pieza, Leandro Fernández.

La iniciativa cuenta con un vídeo, la página web del proyecto y recursos para que ayuden al profesorado. La profesora Belén Reborio, que aparece en el proyecto en un diálogo con Leandro Fernández, indica que el acoso escolar es "un tema muy serio" y ha destacado la necesidad de formar en los colegios "de manera continua".

Desde el Real Patronato sobre Discapacidad indican que los estudiantes autistas "son uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir acoso escolar" y recalcan que entre el 50% y el 80% sufre bullying, según estudios internacionales. "El acoso es una forma de violencia entre iguales que hace daño, se repite y adopta muchas formas, incluido el ciberacoso", subrayan.

Para el director general de Derechos de Personas con Discapacidad, Jesús Martín, esta "estadística de dolor", precisa de una "respuesta inmediata" por parte de las administraciones, "para que la comunidad educativa tome conciencia de un sufrimiento que existe, aunque no se exprese".

Igualmente, Martín define la iniciativa como una "mano tendida" a la acción docente y ha defendido que las políticas públicas de discapacidad "deben pivotar sobre certezas". Ese ha dicho que es el cometido del plan de acción de la estrategia española de autismo del Ministerio de Derechos Sociales: 40 millones de euros y 33 medidas "para que las personas autistas se sientan seguras, respetadas y sobre todo cuenten con las vías para que puedan aportar al desarrollo de este país".

El proyecto se ha realizado en colaboración con la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, que se celebra cada 6 de noviembre, la iniciativa se presentó en el colegio público Poeta Ángel González de Oviedo (Asturias), donde se rodó la pieza principal.