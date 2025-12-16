Rego avisa que el sistema de acogida no puede descansar en la "excepcionalidad" ni en la "sobrecarga" de las familias

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación de la campaña 'España, haz tu magia' de ASEAF. - EUROPA PRESS

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado que el sistema de acogimiento de menores se sostiene en España "en gran medida gracias al compromiso social" pero ha advertido de que no puede descansar en la "excepcionalidad" ni en la "sobrecarga" de las familias y de los equipos profesionales.

"El sistema de acogimiento en España se sostiene, en gran medida gracias a un compromiso social enorme, pero no puede depender únicamente de este compromiso. Un Estado que se toma en serio los derechos de la infancia no puede descansar en la excepcionalidad ni en la sobrecarga constante de familias y de equipos profesionales, no puede ser", ha subrayado Rego, este martes, durante la presentación de la campaña 'España, haz tu magia', de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), una iniciativa destinada a buscar una familia a los 17.000 niños y niñas que, actualmente, viven en centros de acogida en España.

En este sentido, ha asegurado que desde su Ministerio están trabajando para "que los derechos de la infancia no dependan de excepciones ni dependan de esfuerzos individuales extraordinarios, ni tampoco de sorteos territoriales".

La ministra ha indicado que "el sistema de protección no es un expediente administrativo, sino que es un recorrido vital que a menudo deja huellas" y, por ello, ha apostado por "ofrecer estabilidad, apoyos claros, criterios comunes y garantías efectivas".

Por ello, ha indicado que, en los próximos meses, llevarán al Consejo de Ministros el Real Decreto de Acogimiento y Protección para "reforzar el sistema desde una lógica de derechos, de calidad del cuidado y de corresponsabilidad institucional"

Entre otras medidas, según ha destacado Rego, se abordan "las estancias en primera acogida para que lo provisional no se cronifique, la importancia de inspecciones periódicas y rigurosas, el refuerzo del derecho a la escucha de niños, niñas y adolescentes y el acompañamiento en la transición a la vida adulta para que nadie salga del sistema sin apoyos".

Asimismo, ha subrayado que incluirá el reconocimiento de "apoyos estatales" porque "cuidar no puede convertirse en una carrera de obstáculos burocráticos, ni en una prueba de resistencia personal".

En este contexto, la ministra ha asegurado que "España tiene capacidad, tiene conocimiento y tiene tejido social para hacerlo mejor". "La protección de la infancia no es un espacio para el regate corto ni para la confrontación permanente. Es un suelo común. Es un mínimo que no debería depender del Código Postal ni tampoco del momento político", ha insistido.