Rego responde al PP sobre los menores migrantes de Ceuta: "Hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha tildado de "barbaridad" la posibilidad de deportar a Marruecos a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 y 31 de julio, al mismo tiempo que ha acusado al PP de sumarse a las "posiciones racistas de Vox" por "oportunismo político".

"Hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad, venga de donde venga. La ley en España y en Europa es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países. Porque el retorno debe ser voluntario y con garantías", ha asegurado la ministra en sus redes sociales.

En este sentido, ha rechazado el argumento de que "los niños con sus padres", al considerarlo "una generalización que pasa por alto que en la mayoría de los casos estos niños o no tienen familias, o vienen de situaciones de violencia o abuso que impiden su retorno". "Huyen de eso. Por tanto, devolverlos a eso es una vulneración de sus derechos fundamentales", ha subrayado.

La ministra ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respaldar esta postura para "encubrir oportunismo político y sumarse a las posiciones racistas de Vox". A juicio de Rego, se trata de "una forma lamentable de colaborar con la criminalización de niños y niñas patrocinada por la sucursal del odio" en España, de la que "dependen para gobernar".

En esta línea, ha apuntado que el departamento que dirige "siempre" ha priorizado la reunificación familiar "cuando es posible", poniendo los derechos de niños y niñas "por encima de todo". "Y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha recalcado.

Finalmente, en su mensaje, Rego ha expuesto que el Ministerio de Juventud e Infancia va a trabajar "para dar acogida digna, respetando el marco jurídico vigente y para blindar una sociedad articulada sobre los derechos humanos". "Y, para ello, pondremos en marcha todas las vías que sean posibles", ha concluido.