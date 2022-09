Repetir curso es una medida "ineficiente" que afecta tres veces más a alumnos más pobres, según Save the Children

Desmiente que repetir curso ayude al alumno y advierte de que aumenta el abandono escolar

Save the Children ha afirmado que repetir curso es una medida "ineficiente" y ha advertido de que los alumnos de nivel socioeconómico y cultural más bajo "tienen casi tres veces más probabilidades de repetir" que aquellos de clase más acomodada.

Así lo refleja la organización en su informe 'Repetir no es aprender. Mitos desmentidos y alternativas posibles a una práctica ineficiente e inequitativa' presentado este martes.

En el estudio, la ONG desmiente los supuestos beneficios de la 'cultura de la repetición', una práctica "perjudicial" para el alumno, "sobre todo para el más vulnerable", que "a menudo lleva al abandono escolar".

En este contexto, ha alertado de que España presenta una de las tasas de repetición más elevadas dentro de los países desarrollados. Precisamente, España es el primer país de la OCDE y la Unión Europea en tasa de repetición en Educación Secundaria Obligatoria, un 8,5%, cuando las medias del resto de países están por debajo del 3%.

Concretamente, el informe revela que la tasa de repetición de curso de España duplica la de Austria e Italia; cuadruplica las de Irlanda, Nueva Zelanda, Australia y Eslovaquia; es 8 veces las de Finlandia y Suecia; y 11 veces mayor que Reino Unido.

Coincidiendo con el cambio de etapa, el porcentaje de repetición se cuadruplica en España, pasando del 2,3% en 6º de Educación Primaria al 8,9% en 1º de ESO, el curso con la tasa más alta. Además, según el estudio, este hecho es más acusado en los centros públicos, que acogen al alumnado más vulnerable y donde mayoritariamente también se produce un cambio de centro del colegio al instituto. Este patrón se repite en todas las comunidades y ciudades autónomas.

"Es un problema cultural no de marco legal, no es una cuestión de nivel. Se hereda el nivel educativo de padres a hijos y existe una trampa de la pobreza, ya que si tu familia tiene pocos recursos tienes una alta probabilidad de repetir curso e incluso abandonar los estudios", ha afirmado la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Catalina Perazzo.

España, según ha señalado Perazzo, es el "máximo representante" de la cultura de la repetición que, en sus palabras, es "la creencia sobre los supuestos beneficios de la repetición". Así las cosas, ha apostillado que la cultura de la repetición "es de toda la comunidad educativa y de toda la sociedad", por lo que, con este estudio, la ONG quiere "desmentir los mitos y creencias que se siguen escuchando entre líderes políticos, en colegios o familias": "Necesitamos despolitizar esta cuestión".

"Al contrario de lo que se dice, la repetición de curso no favorece el esfuerzo y la motivación del alumnado sino que lo reduce y contribuye al abandono escolar", ha manifestado Perazzo, quien ha incidido en que "repetir no es aprender".

6 MITOS DE LA "CULTURA DE LA REPETICIÓN"

En su informe, la ONG asegura que desmonta seis mitos de la "cultura de la repetición": Que la repetición es frecuente; que es objetiva y si se repite mucho es porque el nivel educativo es bajo en España; que responde a limitaciones educativas individuales; que mejora el rendimiento y el progreso académico; que favorece el esfuerzo y la motivación; y que es alta en España porque las ratios en las aulas son altas.

Entre sus argumentos para desmentir estas afirmaciones, Save the Children destaca que los países desarrollados recurren a otras estrategias "más eficaces" para gestionar las diferencias de nivel entre el alumnado. Así, el experto en equidad educativa de la organización Álvaro Ferrer ha asegurado que España "es una anomalía y lo más común es otras alternativas a la repetición".

"Los criterios empleados en España para juzgar el progreso son más duros que los países de nuestro entorno", ha explicado el experto, destacando que uno de cada tres repetidores ha alcanzado el nivel de competencia básico de PISA en todas las materias y ha logrado las metas establecidas al final de la escolarización obligatoria, por lo que, si los repetidores españoles estuvieran en otros países desarrollados "habrían pasado de curso" pero que en España "se les está exigiendo más".

Respecto a las limitaciones educativas individuales, el informe apunta que, ante dos estudiantes con conocimientos, dificultades de aprendizaje y niveles de motivación similares, el de nivel socioeconómico y cultural bajo "tiene casi tres veces más probabilidades de repetir que el de clase acomodada".

Asimismo, la organización resalta que las investigaciones "de mayor calidad" de las últimas dos décadas concluyen que la repetición "tiene un afecto nulo sobre el aprendizaje y perjudica al alumnado de bajo nivel educativo y socioeconómico".

"Puede tener efectos positivos en el mismo año de repetir pero se disipan e, incluso, se vuelven negativos al avanzar la escolarización, en el largo plazo contribuye al abandono. La repetición es especialmente negativa cuando se aplica como se hace en España", ha criticado Ferrer.

El estudio también subraya que repetir curso "reduce significativamente la autoestima y el esfuerzo del alumnado, especialmente cuanto más tarde se produce la repetición durante la escolarización".

Por último, el informe apunta que existe "escasa relación" entre la ratio profesor/estudiante y las tasas de repetición de los países de la OCDE. "Por nuestra ratio cabría esperar un porcentaje de repetición casi tres veces menor que el porcentaje actual", ha precisado el experto.

1.441 MILLONES DE EUROS, EL COSTE DE LA REPETICIÓN EN ESPAÑA

Save the Children ha estimado que, tomando los datos del curso 2019-2020, donde 234.500 estudiantes repitieron, los costes directos de la repetición se elevan a 1.441 millones de euros, lo que supone un 6,2% del gasto público en Educación Primaria y Secundaria, el equivalente al presupuesto de educación de todas las Islas Canarias.

El estudio resalta que ese gasto se podría dedicar a refuerzo extraescolar en grupo pequeño para 2.217.000 estudiantes, el 47% del total en Primaria y ESO en centros públicos y concertados; o 44.700 docentes extra para co-docencia, agrupamientos flexibles o estrategias de diferenciación en el aula, lo que supondría el 6% de incremento sobre las plantillas actuales.

Ese dinero, según la organización, también se podría destinar a dos formadores-mentores para cada uno de los 17.881 centros públicos y concertados de Primaria y ESO para acompañar a equipos docentes en la experimentación, reflexión y cambio de prácticas; o a 42.200 orientadores y trabajadores sociales más para identificación y seguimiento a alumnado en riesgo.