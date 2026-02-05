Responsable de Google España:"No creemos que haya que proteger a los menores del mundo digital sino en el mundo digital"

Archivo - Un niño usando un teléfono móvil - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mánager de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales en Google España, Marta Becerra, ha defendido este jueves que no hay que proteger a los menores "del mundo digital" sino dentro de él, y ha apostado por la "colaboración real entre industria, instituciones y familias".

"No creemos que haya que proteger a los menores del mundo digital sino en el mundo digital y queremos que los jóvenes desarrollen las habilidades digitales que necesitarán en un futuro que vendrá marcado también por el papel que jugará la inteligencia artificial", ha advertido Becerra, durante una jornada organizada por Fad Juventud y Google.org, y celebrada este jueves en Madrid.

El encuentro, titulado 'De la incertidumbre a la confianza: educar para entornos digitales seguros', se celebra dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España va a prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años.

Según ha precisado la responsable de políticas públicas de Google España, "la experiencia online ya es una parte fundamental de la vida de los jóvenes" y ha asegurado que desde Google invierten "recursos constantes en garantizar las seguridades del diseño siempre asegurando que cada menor cuente con experiencias adaptadas a su edad y a la etapa de su desarrollo".

Entre otras medidas, ha destacado las "protecciones por defecto" que "bloquean el contenido restringido por edad que no es adecuado para su visionado" y establece "las configuraciones de privacidad más estrictas por defecto o para que se prohíba la publicidad personalizada para los menores de 18 años". Asimismo, ha destacado que ofrecen "herramientas flexibles como Family Link o la experiencia supervisada de YouTube o YouTube Kids para que cada familia decida cuál es el grado de digitalización y supervisión" en su hogar.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado (INTEF) --dependiente del Ministerio de Educación--, Julio Albalad, ha puesto en valor el anuncio del presidente del Ejecutivo sobre la intención del Gobierno de elevar de 14 a 16 años la edad para la cesión de los datos personales, pero ha precisado que prohibir no es suficiente.

"Vivimos en un mundo en el que los chavales entran en una VPN para acceder a Singapur y así pagar solamente un euro para pagar Spotify", ha advertido. Por ello, ha apuntado que no es suficiente con "solamente prohibir".

"De acuerdo, lo regulamos, prohibimos el acceso, pero hay que ir un paso más allá", ha precisado, añadiendo que "hay que enseñarles cuál es el uso ético, cuál es el uso responsable y qué consecuencias tiene un uso incorrecto de las tecnologías digitales".

En este contexto, ha subrayado la importancia de la formación en competencias digitales y, en este sentido, ha destacado que en los últimos cuatro años han formado desde el Ministerio y las comunidades autónomas a "más de un millón de docentes en competencias digitales" y han "empezado a digitalizar las aulas" con una inversión de "casi mil millones de euros".

En este sentido, la directora de FAD Juventud, Beatriz Martín, ha insistido en la necesidad de "seguir formando" y contribuyendo a crear "una convivencia en la red más saludable, más ética".

En concreto, ha abogado por "dar pasos" en los sistemas de "verificación de edad" y ha indicado que debe haber "una cierta homogeneización europea". A su vez, ha indicado que "es importante el entendimiento de los algoritmos, formar a la sociedad en todo este conocimiento de cómo están funcionando, exigir, de alguna manera, transparencia y ética, y combatir la desinformación" que "no solo afecta a adolescentes sino también a adultos" influyendo en "la seguridad ciudadana, la polarización, la radicalización o los discursos de odio".