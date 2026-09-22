'El sueño de Nirina', ópera para contar la historia de sus intérpretese

Puesta en escena de 'El sueño de Nirina' - FUNDACIÓN AGUA DE COCO

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 54 niños y jóvenes de Madagascar que forman parte del elenco de 'El Sueño de Nirina' ya están en España para iniciar una gira que llevará a los escenarios nacionales una historia nacida de sus propias experiencias en Tulear, al sur de Madagascar.

La primera cita será este viernes 25 de septiembre en el Centro Municipal La Esfera de Alcobendas, a las 19 horas. Será el estreno de la producción en España y el punto de partida de una gira que continuará por Madrid, Granada y València, donde jóvenes malgaches compartirán escenario con participantes españoles y profesionales de la música y las artes escénicas.

Se trata de un proyecto que conecta a jóvenes de Madagascar y España. Impulsada por Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras, la producción reúne a jóvenes de ambos países en torno a una historia creada a partir de las experiencias y preocupaciones de sus protagonistas.

En las representaciones en Alcobendas y Madrid, participarán también integrantes del Coro del Brains International School de Alcobendas, del coro de la Asociación Barró de Madrid y de la Orquesta de La Música del Reciclaje, que se incorporarán a la producción junto al elenco malgache.

Después de su estreno en Alcobendas y de las dos funciones en Madrid, el 26 y 27 de septiembre en el Teatro Albéniz, 'El Sueño de Nirina' continuará su recorrido por Granada, los días 1 y 2 de octubre en el Teatro Isabel la Católica, y València, el 6 de octubre en el Palau de les Arts.

'El Sueño de Nirina' nació en Tulear, al sur de Madagascar, a partir de experiencias e historias compartidas por jóvenes de la zona. A través de la música, el canto y la danza, la obra aborda cuestiones como el abandono escolar, la desigualdad de género, el matrimonio infantil, la explotación y el impacto del cambio climático, pero pone el foco en la capacidad de los propios jóvenes para expresarse, crear y construir nuevas oportunidades.

La producción tiene una duración de 70 minutos y cuenta con música original de Juan Antonio Simarro, en colaboración con el músico malgache Kilema; libreto de Lucía Vilanova y dirección escénica de Paco Azorín y Carlos Martos.

Para Carlos Martos, vicepresidente y director escénico de Ópera Sin Fronteras "hacer esta ópera artística y personalmente hablando, ha sido el mayor reto y crecimiento profesional de mi vida". "Poder dotar a estos jóvenes de herramientas que les permitan superar sus circunstancias, empoderarse y luchar por sus raíces y su futuro.

Para los jóvenes malgaches, la llegada a España supone también la oportunidad de compartir con el público el resultado de un proceso artístico iniciado hace tres años y demostrar que la cultura puede convertirse en una herramienta para desarrollar capacidades, generar oportunidades y dar voz a quienes habitualmente tienen menos espacios para expresarse.

Para Vola, integrante del elenco malgache de El Sueño de Nirina, "es una oportunidad poder contar y compartir en España la realidad del día a día de nuestras niñas".

El escenario español también contribuye a transformar vidas en Madagascar. La dimensión artística de 'El Sueño de Nirina' está directamente vinculada a su finalidad social. Los fondos obtenidos durante la gira española se destinarán al Centro de Acogida Socioeducativo y Musical de Tulear, impulsado por Fundación Agua de Coco y su organización hermana en Madagascar, ONG Bel Avenir. El centro ofrece a más de 600 niños, niñas y jóvenes un espacio seguro después de la escuela, además de acompañamiento educativo y formación artística y deportiva.