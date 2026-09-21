Interior eleva a 105 los triajes diarios a adultos migrantes en Ceuta y cifra en 3.500 los que quedan en la calle

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios tras su visita a varias instalaciones habilitadas para alojar a migrantes, en la Delegación del Gobierno de Ceuta, a 21 de septiembre de 2026, en Ceuta (España) - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 105 los triajes diarios a adultos migrantes en Ceuta y ha avanzado que prevé alcanzar los 50 en el caso de los menores.

"Importante que al día de hoy ya se realizan más de 105 triajes al día, hemos realizado ya más de 2.500 de personas mayores de edad", ha asegurado Marlaska en rueda de prensa desde Ceuta.

En relación con el volumen total de los migrantes que se encuentran en las calles en Ceuta, Interior calcula que hay "aproximadamente entre 3.000 y 3.500". Para su absorción, el Ejecutivo mantiene operativas algo más de 6.000 plazas de acogida y trabaja con el objetivo de elevar la capacidad hasta las 10.000.

No obstante, el titular de la cartera de Interior ha matizado que las cifras "estimaciones", porque las definitivas estarán cuando concluyan el conjunto de triajes y los registros "debidamente formalizados".

Asimismo, el ministro ha avanzado que la próxima semana se instalarán 20 nuevos módulos en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros del Tarajal y ha añadido que se reforzará la dotación con personal de Policía Científica y de Extranjería.

También ha asegurado que el Ejecutivo se encuentra estudiando los próximos asentamientos para atender a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva de julio.

"Conocéis que tenemos ya habilitados recursos de acogida, un poco más de 6.000 plazas. Nuestro objetivo, y como dijo la ministra Saiz y también el presidente del Gobierno, es llegar a las 9.000-10.000 plazas. Ya estamos estudiando los próximos asentamientos, los estamos valorando con posibilidades reales de llegar a un número importante, como el que te he dicho a ese respecto, y seguir avanzando en la resolución con los medios que sean necesarios", ha apuntado.

Por otro lado, ha expuesto que el Gobierno aplica directamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo a todos los migrantes que entraron irregularmente a partir del 30 de julio. El procedimiento ordinario para las solicitudes de protección internacional en frontera fija un plazo máximo de resolución de 12 semanas (divididas en 6 semanas en vía administrativa y 6 en vía judicial).

De la misma manera, ha recalcado la necesidad de abordar en el próximo Consejo de Luxemburgo una modificación de los reglamentos de crisis y de retorno del Pacto Europeo, con el objetivo de flexibilizar exigencias y reducir plazos administrativos ante situaciones excepcionales como la registrada en Ceuta.

En el caso de los nacionales marroquíes, ha indicado que la tasa de concesión de asilo es tradicionalmente inferior al 1%, por lo que el ministro ha afirmado que la "inmensa mayoría" de las peticiones serán "objeto de devolución".

DEVOLUCIÓN DE LOS QUE NO TENGAN DERECHO A PERMANECER

"Se van a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer. Si no hay ninguna solicitud de protección internacional y estén en situación irregular, el retorno inmediato, la devolución", ha subrayado Marlaska.

Del mismo modo, ha revelado la interceptación de 178 migrantes en Algeciras (Cádiz) procedentes de la entrada masiva de julio en Ceuta, que han sido devueltos a Marruecos.

"Más de 178 personas en las primeras semanas fueron detectadas saliendo hacia Algeciras, hacia la Península. Detenidas en Algeciras, ingresadas inmediatamente en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) y están ya en Marruecos", ha apuntado.

En este sentido, ha relacionado esta operación con las marchas voluntarias de los migrantes que permanecían en la ciudad autónoma a Marruecos (6.500), así como las detenciones por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional de aquellos que han intentado hacer "negocio".

Finalmente, respecto a los menores de edad, Marlaska ha explicado que los triajes comenzaron la pasada semana tras la designación por parte de la ciudad autónoma del representante legal necesario. Además, ha dicho que prevé elevar las evaluaciones a 50 diarias, según ha revelado. "Los triajes se van a elevar a 50 cada día en el caso de los menores, con lo cual es otro compromiso para ir agilizando", ha señalado.

En total, el ministro calcula que la cifra actual de menores atendidos ronda los 2.400 (unos 1.700 filiados recientemente, 700 previos a la entrada masiva y 500 bajo acogida directa en recursos estatales).