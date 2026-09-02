UNICEF alerta de que la pobreza infantil influye en resultados educativos y pide una prestación universal por crianza

Archivo - Una mujer lleva de la mano a un niño a su primer día de clase, a 10 de enero de 2022, en Barcelona, Catalunya, (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UNICEF España ha alertado de que la pobreza infantil influye en los resultados educativos de los niños y ha señalado que la prestación universal por crianza sería "clave".

"El regreso a las aulas aporta estabilidad y apoyo a muchos niños y niñas, pero para otros muchos y sus familias supone una nueva fuente de presión, que genera o aumentalos sentimientos de desigualdad o exclusión, desde la brecha educativa producida durante el verano hasta las distintas experiencias de vacaciones respecto a sus compañeros", ha explicado la presidenta de UNICEF España, Mª Ángeles Espinosa sobre la 'vuelta al cole'.

Además, ha indicado que los gastos adicionales que implica el nuevo curso "acentúan las desigualdades respecto a la posibilidad de comprar el material escolar y limitan la participación en actividades escolares y extraescolares". "A estas situaciones se une que es el momento en el que las familias tienen que realizar los trámites administrativos relacionados con la solicitud de becas y ayudas escolares, lo que aumenta la carga para estas familias, aunque la realidad es que la pobreza infantil dura todo el año", ha añadido Espinosa.

Ante este escenario, UNICEF España ha recordado que la igualdad de oportunidades "no se garantiza solo con educación de calidad, sino que requiere una seguridad y protección económica global". En este punto, ha destacado que el Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales "deben contribuir a la reducción de la pobreza infantil".

Según el informe de la ONG 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España', una prestación universal por niño o niña de 100 y 200 euros mensuales podría reducir la pobreza infantil en España, donde unos 2,23 millones de niños están "en riesgo" de pobreza monetaria.

A nivel nacional, la entidad ha argumentado que la prestación universal por crianza progresiva de 100 euros mensuales podría reducir en 3,6 puntos porcentuales la pobreza infantil, o lo que es lo mismo, habría un 11,2% menos de niños en situación de pobreza, es decir, más de 270.000 saldrían de esta situación.

"Esta medida sería clave, pero a su vez las comunidades autónomas deberían incluir un enfoque de infancia en su sistema de prestaciones y ayudas, que tendrían que ser un apoyo a la crianza, y resultar accesibles, estables y ajustadas a la diversidad de situaciones de niños y familias", ha subrayado.

MODIFICACIÓN DE LAS RENTAS MÍNIMAS

En el ámbito autonómico, propone modificar y mejorar las distintas rentas mínimas o de ciudadanía, de manera que sean "efectivamente protectoras" para los hogares con niños vulnerables. "Esto podría hacerse aumentando el importe y cobertura de la ayuda, incluyendo en el cálculo de la misma a todas las personas de la unidad familiar de convivencia, mejorando los importes para responder a las necesidades económicas reales, haciéndola compatible con otras ayudas e ingresos, o garantizando la conciliación en los programas de formación o acceso al empleo que muchas de estas rentas tienen asociados", ha detallado.

De la misma manera, UNICEF ha solicitado la coordinación entre administraciones y territorios, el establecimiento de una ventanilla única social, protocolos comunes de valoración y criterios compartidos o pasarelas automáticas que relacionen las rentas mínimas o el Ingreso Mínimo Vital con ayudas educativas, como becas comedor, ayudas de material escolar, transporte o actividades educativas complementarias.

"Este inicio de un nuevo curso escolar supone también una oportunidad para reducir la pobreza infantil y seguir construyendo un sistema educativo verdaderamente equitativo, inclusivo y de calidad", ha concluido Espinosa.