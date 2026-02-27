Víctor Manuel y actores de La cena y Los domingos lucirán en los Goya una chapa de UNICEF por los niños gazatíes

Víctor Manuel posa en el photocall del Encuentro de Nominados de la 40 edición de los Premios Goya, celebrado en el Real Casino de Madrid, a 02 de febrero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Víctor Manuel y los actores de las películas nominadas a los Premios Goya, 'La cena' y 'Los domingos' lucirán una chapa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) este sábado durante la gala de los Premios Goya que se celebra en Barcelona, para recordar a los niños de Gaza que han dejado de estudiar por el conflicto.

Tal y como han confirmado fuentes de la entidad a Europa Press, los actores de estas dos películas y Víctor Manuel, que opta al Goya a la Mejor canción original precisamente por 'Y mientras tanto, canto', que suena en 'La cena', son algunos de los representantes culturales que participarán en esta iniciativa durante la gala.

La chapa tendrá el mensaje '700K', en apoyo a los más de 700.000 niños en Gaza que han visto interrumpida su educación desde que comenzó el conflicto.

"Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos", explica Unicef.

La organización ha precisado que desde el inicio del conflicto, el 92% de las escuelas han sido dañadas o destruidas en Gaza y recuerdan que para la infancia, la escuela es "mucho más que solo aprendizaje". "Es protección, rutina y apoyo emocional. Sin ella, aumenta la exposición al trauma y la violencia", zanjan.

Esta no es la única acción que irrumpirá en los Goya, ya que cinco asociaciones en favor de Palestina (Artistas con Palestina, Trabajadores del Cine x Palestina, Prou Complicitat amb Israel, Fin al Comercio de Armas y Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) han enviado un argumentario y chapas con el mensaje 'Free Palestine' a los nominados y presentadores de los galardones.

El objetivo de las cinco entidades, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, es que los profesionales del cine y la cultura pidan la libertad para Palestina y denuncien "el genocidio de Israel y el embargo de armas", así como la ruptura "total" de relaciones con Israel "cada vez que tengan acceso a un micrófono".

Para ello, las entidades piden que lleven la chapa que les han enviado, con el mensaje 'Free Palestine'. Además, les animan a alzar la voz: "Cuantas más artistas alcéis la voz, más impacto tendrá en prensa y servirá como palanca de presión hacia el Gobierno", destacan.

Portavoces de la acción han asegurado a Europa Press que "tanto nominados como presentadores han mostrado interés en continuar visibilizando Palestina". En el documento, las asociaciones facilitan algunos ejemplos de cómo introducir los mensajes en favor de Palestina.